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丰收擂台！200多个玉米品种“选美比拼”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 17:05

　　甜玉米、糯玉米、彩色玉米、水果玉米……金秋时节，丰收在即。21日，洛阳市2022年玉米新品种展示现场观摩暨鲜食玉米品鉴会在偃师举行。

 

　　试验田里，来自全国的200多个优质玉米品种陆续成熟。农业专家、种植大户等走进田间地头，进行品种观摩，并对鲜食玉米进行现场蒸煮、品鉴评选，最终遴选出适宜洛阳栽培的优质玉米品种。

　　据悉，今年洛阳秋粮种植面积402.3万亩，其中，玉米种植面积279.22万亩，整体长势良好，秋粮丰收在望。随着农业结构调整和饮食健康意识变化，洛阳将大力发展甜糯玉米等特色品种种植，不断提高农业效益和市场竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频 通讯员 许宏涛 王格格）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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