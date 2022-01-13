洛阳市教育局重塑改革事业单位揭牌

日前，洛阳市教育局新组建的6家事业单位揭牌。 日前，洛阳市教育局新组建的6家事业单位揭牌。 市教育局原有直属事业单位11个(含市教师进修学校)，根据重塑性改革要求—— 整合市学生资助管理中心、市电化教育馆、装备与实验管理中心、体育艺术卫生保健站部分职能，组建洛阳市学生资助和健康管理中心(洛阳市教育装备管理中心)； 整合市民办教育促进中心、市中小学教研室、市教师进修学校、市电化教育馆、装备与实验管理中心、体育艺术卫生保健站部分职能，组建洛阳市教师发展中心； 将洛阳市招生考试中心更名为洛阳市教育考试中心； 将洛阳市职业与成人教育教研室更名为洛阳市职业与成人教育研究中心； 将市教育局基建中心更名为洛阳市教育基建中心； 保留洛阳高等教育建设服务中心。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）