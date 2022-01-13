洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）今日揭牌

9月21日上午，洛阳市考古研究院(河洛文明起源研究中心)在洛阳市文物局正式揭牌。
9月21日上午，洛阳市考古研究院(河洛文明起源研究中心)在洛阳市文物局正式揭牌。
洛阳考古事业迈上新台阶！9月21日上午，洛阳市考古研究院(河洛文明起源研究中心)在洛阳市文物局正式揭牌。
据悉，洛阳市考古研究院(河洛文明起源研究中心)由原洛阳市文物考古研究院(市文物保护中心)、原洛阳市文物交流中心、原洛阳市文物勘探中心合并组建而成，为洛阳市文物局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。未来，该院将致力于推动洛阳地区考古调查与勘探、田野发掘、文物保护与利用、科学研究、公众考古及人才队伍建设等方面的全方位发展，为进一步赓续千年城市文脉、彰显河洛文化魅力贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图 杨恒博/视频)
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