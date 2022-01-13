嘉豫门大街南侧与瀍涧大道交叉口处将设置调头车道 方便群众出行

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：因受围栏阻挡，经墨香路（经八路）由北向南行驶至瀍涧大道交叉口时无法直接通行，经瀍涧大道由东向西行驶至瀍涧大道与嘉豫门大街辅路交叉口时无法直接左转进入高架，此处路段的设置给群众出行带来了许多不便，请问能否开放瀍涧大道与嘉豫门大街辅路交叉口？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：因受围栏阻挡，经墨香路（经八路）由北向南行驶至瀍涧大道交叉口时无法直接通行，经瀍涧大道由东向西行驶至瀍涧大道与嘉豫门大街辅路交叉口时无法直接左转进入高架，此处路段的设置给群众出行带来了许多不便，请问能否开放瀍涧大道与嘉豫门大街辅路交叉口？

市住房和城乡建设局回复：感谢您对市政建设工作的关心和支持，根据交警部门要求，因玻璃厂路高架与瀍涧大道交叉口(经八路口)的东边是瀍涧大道下穿定鼎路隧道，距离非常近，在经八路口直行向北或从南向西左转存着很大的安全隐患。为保证通行安全，在该路口瀍涧大道方向路中间设置隔离，禁止经八路口南北通行；考虑到群众诉求较多，我局组织相关单位研究于嘉豫门大街南侧和瀍涧大道交叉口处设置调头车道的方案，目前优化方案已经制定，正在协调相关部门推进方案落实。

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