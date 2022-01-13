洛阳2022年下半年中小学教师资格认定时间确定

想当教师的朋友留心了！昨日，洛阳市教育局微信公众号发布消息，我市2020年上半年中小学教师资格认定工作具体安排确定，网上报名时间为9月23日-10月13日。

想当教师的朋友留心了！昨日，洛阳市教育局微信公众号发布消息，我市2020年上半年中小学教师资格认定工作具体安排确定，网上报名时间为9月23日-10月13日。

网上报名

全市下半年认定网上报名时间为2022年9月23日—10月13日，符合条件的申请人可在报名期限内登录中国教师资格网报名。申请人在网站首页“教师资格认定申请人网报入口”，按照系统提示进行身份注册，填报并提交申请信息。

体检

网上报名成功后，申请人根据各级教师资格认定机构安排，持《河南省教师资格申请人员体检表》(可从河南省教师资格网下载，体检表上粘贴照片需与网上报名照片一致，申请幼儿园资格请下载幼儿园专用体检表)，携身份证到指定医院进行体检。体检结论由医院统一报送各级认定机构，无需申请人再去医院领取。体检时间为9月23日-10月13日。

注意事项：

1.申请人需在体检表右上角写明本人申报的认定机构(XX教育局)和身份证号。

2.本次体检采取预约方式进行，各体检医院使用电话或微信公众号等方式进行预约，请申请人务必提前联系体检医院，以免延误体检。