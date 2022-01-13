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洛阳召开创建全国双拥模范城届中考评工作汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:35

　　20日，我市召开创建全国双拥模范城届中考评工作汇报会。

　　考评组组长、省退役军人事务厅二级巡视员李军，市委常委、常务副市长孙延文，市委常委、洛阳军分区政委李杏等参加会议。

　　会上，李军介绍了此次省级届中考评工作的主要意义、任务目标、方式方法等，希望洛阳市能够通过此次届中考评，推动双拥工作再上新台阶，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出更大贡献，以双拥创建优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　孙延文汇报了我市双拥工作开展情况。他表示，近年来，我市以习近平总书记关于双拥工作和军政军民团结一系列重要论述为指导，不断创新双拥工作机制、拓展双拥工作内涵，开创了具有洛阳特色的双拥共建新局面。洛阳将以此次届中考评为契机，与时俱进、开拓创新，进一步加强双拥基层基础工作，加大军地互办实事力度，持续巩固同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系，推动地方发展与国防建设同频共振、互促双赢，谱写新时代洛阳双拥工作新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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