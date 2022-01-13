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巧手大爷“编”出新生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:36
谷玉平在认真教授编织技巧

　　建设路与中州路交叉口人车如流，闹中取静的涧西区重庆路街道一社区(简称重一社区)公共服务中心就在附近。

　　13日上午，社区公共服务中心二楼一间房内气氛轻松，大家有说有笑，谷玉平正站在桌旁，手指灵活地摆弄着像树叶一样的编织材料，演示如何编蚂蚱，7名女学员一边看，一边拿起材料跟着摸索……

　　谷玉平今年63岁，是重一社区的老居民。说他心灵手巧，大伙儿没人反对——小时候，谷玉平跟着邻居学会了用草编织各种小玩意儿，这手艺一直到现在也没撂下。

　　“一看就喜欢，一学就会，一会就放不下了。”谷玉平身体硬朗、开朗健谈、记忆力很好。以前，他家的邻居李大爷手特别巧，会用树叶编东西。那个年代的孩子看到栩栩如生的“小动物”很难不心动，于是经常“泡”在李大爷家里玩，其中就有谷玉平。10岁那年，谷玉平决定“拜师学艺”，随后便认真跟着李大爷学习。他脑子聪明、动手能力强，加上诚心学，没多久就“出师”了。

　　谷玉平身有残疾，加之还要照顾母亲，所以没办法外出，常年在家附近打零工，但是不耽误他编东西，尤其是他编的蝈蝈笼，不仅好看而且质量也好。有一次，他拿蝈蝈笼试着去谷水集上卖，结果不到半天就卖光了。

　　“我也没想到这么受欢迎。”谷玉平说，集上几个卖蝈蝈、蟋蟀的听说后，专门找到他，想让他帮忙“配摊”……

　　2016年，为了帮助残疾人就业，区残联举办手工培训班，吸引了谷玉平。他到地方一看有手工编制班就乐了：“这个我会呀。”

　　“我以前是用草编，在那儿头一回看到新材料，不过原理都一样。”对于编织这事儿，谷玉平讲得头头是道：用草编东西更容易，但是能用来编东西的草种类少；现在流行的编织材料含有胶和金属，虽然没有草那么软，但基本上编啥都能用。新材料让谷玉平的各种想象力都得以实现，今年他就编了三四千件作品，除了蚂蚱、小龙虾等只需要半个小时就能编成的小动物，还有不少花一两天时间才能编成的凤凰、孔雀等。2020年年初，从残联培训班“毕业”后，谷玉平在有关部门帮助下，开起了手工编织摊位，还成了首批进驻广州市场步行街的商户，每天下午5点多到晚上10点，他就在夜市上编织自己的新生活……

　　去年，重庆路街道社工站与重一社区合作，计划通过兴趣培训方便女性再就业。工作人员在摸排社区居民情况时发现了谷玉平这位“宝藏大爷”，于是就开办了“魅力女性巧手生活”手工编织兴趣小组，邀请他当主讲老师。目前，这个兴趣小组已经举办了3期，让20多名女性居民学会了手工编织，为她们再就业提供了很大帮助。

　　“希望更多人能‘编’出自己的新生活。”谷玉平说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吕燕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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