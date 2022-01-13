家门口养老 舒心又暖心（非凡十年·养老蝶变）

昨日11时30分，79岁的苏凤英步行来到位于零号街坊的涧西区重庆路三社区养老服务中心，她点了一荤两素的米饭套餐，10元，汤免费。“家门口新开的社区养老服务中心太暖心了，解决了我的吃饭难题。”苏凤英高兴地说。

昨日11时30分，79岁的苏凤英步行来到位于零号街坊的涧西区重庆路三社区养老服务中心，她点了一荤两素的米饭套餐，10元，汤免费。“家门口新开的社区养老服务中心太暖心了，解决了我的吃饭难题。”苏凤英高兴地说。

苏凤英是一位独居老人，她的老伴儿11年前去世，儿女们的住处离她较远。“老伴儿不在了，我有点儿担心自己的老年生活。我平时一个人做饭，做多了倒掉可惜，吃剩饭又怕对身体不好。”苏凤英说，她不会点外卖，去外面吃饭，要走很远的路，体力吃不消，油盐还重。在社区养老服务中心用餐，她不用出小区就能吃到饭，而且能按需取餐，避免浪费。

当日中午，81岁的李长法和78岁的老伴儿逯凤巧从家里出门，步行3分钟来到重庆路三社区养老服务中心，点了一份套餐，多要了一碗米饭，一共花了10多元。

“我和老伴儿基本每天都来，这里的饭菜适合我们的口味，而且经济实惠。”李长法说，养老服务中心的工作人员服务热情，看到我们来用餐，主动帮忙端餐盘。

7月25日，重庆路三社区养老服务中心建成投用，面积1420平方米，一楼为餐厅，二楼有书画室、舞蹈室、助浴室、心理咨询室等，设置养老床位20张，可满足老年人的就餐、文化娱乐等需求。

记者从市民政局获悉，我市现有129.2万名60岁以上的老年人，老龄化率18.31%，城乡养老问题已成为社会的热点和焦点。我市紧扣逐步实现全体老年人都能享有基本养老服务远景目标，从群众养老急难愁盼事项的“小切口”入题，以建立健全城乡养老服务体系破题，在城镇地区不断完善五级养老服务体系，在农村地区大力推广“集中+居家”四类养老模式，加快构建具有洛阳特色的“五级四类”城乡养老服务体系。

市第十二次党代会提出，养老是关系千家万户的民生工程。要探索将基本养老服务纳入基本公共服务体系，扩大普惠性基础性公共养老服务供给，打造养老服务的“洛阳模式”。统筹推进市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位五级养老服务体系建设，加快实现城市区基本养老全覆盖。统筹推进农村养老服务体系建设，加快乡镇敬老院社会化改造，依托村党群服务中心建设日间照料站，促进农村养老服务提质升级。

眼下，在市区，洛阳市养老服务中心有序运转，我市已建成街道综合养老服务中心40个、社区养老服务中心226个、居民小区养老服务站466个、家庭养老床位9302张，五级养老服务体系初具规模；在农村，建成乡镇区域集中养老服务中心14个、集中养老服务站点80个、村级居家助老服务点163个，农村“集中+居家”四类体系建设初具成效，进一步优化城乡养老服务供给，努力打造“洛阳养老”城市名片。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 张悦悦)