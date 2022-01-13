瀍河区纪委监委：给不担当者“洗澡治病” 给不作为者“拔毒祛瘤”

“经查，区农业农村局与瀍西街道党工委由于研究谋划不足、统筹协调不够、推进落实不力等问题，导致相关工作排末位，给予相关责任领导政务警告处分……”日前，瀍河区纪委监委通报曝光了近期查处的不担当不作为典型问题。

“经查，区农业农村局与瀍西街道党工委由于研究谋划不足、统筹协调不够、推进落实不力等问题，导致相关工作排末位，给予相关责任领导政务警告处分……”日前，瀍河区纪委监委通报曝光了近期查处的不担当不作为典型问题。

“不担当不作为不仅是作风问题、能力问题，更是政治问题、党性问题，是党和人民事业的大敌，是经济社会高质量发展的重大阻碍。”瀍河区纪委监委相关负责人表示，今年以来，瀍河区纪委监委重拳出击，坚决治理政策落实“中梗阻”、服务群众“耍官威”、对待工作庸懒散浮拖等顽瘴痼疾，印发了不担当不作为问题专项治理活动实施方案，建立起协同监督整治机制，向干部不担当不作为“亮剑”。

今年以来，瀍河区纪委监委共开展不担当不作为专项监督检查26次，发现并督促整改问题26个，通过明察暗访、协同联动、巡视巡察等方式收集问题线索7个，全部处理处分到位。

据了解，瀍河区纪委监委通过加强与人社、卫健、民政、教育、市场监管、医保等多个职能部门的统筹协调，建立信息共享、问题收集、线索移交、成果公布等4大工作机制，将循规蹈矩、故步自封的“守旧式”，不思进取、庸碌无为的“躺平式”，拈轻怕重、坐享其成的“甩手式”等9种党员干部作为监督重点，重点治理14种不担当不作为问题，切实解决有要求不落实、有职责不履行、有规矩不遵守、有风险不防范、有诉求不回应、有标准不严格等“六有六不”突出问题。

“下一步，我们将持续紧盯重点领域和关键环节，对不担当不作为的人和事，坚决发现一起、查处一起、问责一起，给不担当者‘洗澡治病’，给不作为者‘拔毒祛瘤’，让担当有为者有位、消极无为者失位。”瀍河区纪委监委相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 王可欣）