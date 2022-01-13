全省“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动理论宣讲大赛（故事类）决赛在洛举行

20日，全省“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动理论宣讲大赛(故事类)决赛在洛阳广播电视台举行。

20日，全省“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动理论宣讲大赛(故事类)决赛在洛阳广播电视台举行。

省委宣传部副部长尹书博，省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组组长李莉华，市委常委、副市长梁庆出席活动，并分别为一、二、三等奖获奖者颁奖。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据河南省“新时代 新征程 争出彩”十大主题宣传教育实践活动安排，从今年3月起，省委宣传部在全省广泛开展了“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动。“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动理论宣讲大赛(故事类)决赛由河南省委宣传部主办，洛阳市委宣传部承办。经过层层选拔，共有15名优秀选手参加决赛。

本次(故事类)决赛作品均结合当下的火热实践、先进典型、生动事例，运用不同形式，从不同视角，宣讲对党的忠诚、对祖国的热爱、对人民的赤诚、对信仰的坚定，宣传国家和我省近年来的成就，生动解读形势政策。

经过激烈角逐，洛阳市委宣传部选送的马国哲《桌上的表》、省政府国资委选送的洪楠《人民的铁路 闪耀中国梦》2个作品获得一等奖；省政府国资委选送的刘亚磊《焊花照亮青春之路》等5个作品获得二等奖；许昌市委宣传部选送的岳彩花《“群众领袖”的百姓情怀》等8个作品获得三等奖；洛阳市委宣传部等10家单位获得优秀组织奖。

活动现场还公布了“党的创新理论宣讲”主题宣传教育实践活动理论宣讲大赛(文艺类)决赛一、二、三等奖和优秀组织奖获得者名单。洛阳市委宣传部选送的《碧血丹崖》获得一等奖，并进行了现场展演。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)