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洛阳今天多云到晴天 气温16℃到25℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:28

　　昨天，凉意在线，秋天的感觉又回来了，有人穿上了薄外套。

　　从9月18日开始，受冷空气影响，我国北方的降温“大戏”悄然开幕。从明天开始，将有新一股较强冷空气接踵而至，届时长江以北地区将陆续出现降温，华北、东北大部将降温6℃到8℃，部分地区降温幅度会有10℃到12℃。在这两股冷空气的接连“攻击”之下，不仅我国中东部前期气温偏高的格局将被彻底打破，华北平原、四川盆地等地的入秋进程也将被推进。

　　金秋时节，收获满仓。收秋之后，我省的麦播工作即将启动。昨天，省气象台发布2022年麦播期(9月21日至10月31日)天气趋势预测。

　　降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳北部和郑州西部偏多零到二成，其他地区偏少零到二成；豫北、豫中和豫东40毫米至70毫米，豫西、豫西南和豫南70毫米至90毫米。

　　平均气温：全省大部偏高0℃到1℃；西部14℃到16℃，南部17℃到18℃，其他地区16℃到17℃。

　　预计主要降水过程有5次，分别出现在9月下旬后期，10月上旬中期、中旬前期、中旬中后期和下旬中后期。需要关注干旱、阴雨等天气对生产生活的影响，及时关注最新的气象信息。

　　来看下我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气扩散和高空偏西气流的共同影响，预计今天多云到晴天，偏西风2级到3级，气温16℃到25℃；明天，多云转晴天，偏西风2级转西北风4级，气温17℃到29℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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