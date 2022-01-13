洛阳：释放数字红利，让百姓畅享智慧生活

随着数字经济深入发展，各种智慧生活场景越发引人瞩目。当不断改善的民生福祉成为数字经济的生动映照时，当数字经济与民生建设的时代潮流同频共振时，城市的高质量发展之路显得更加生动形象。

随着数字经济深入发展，各种智慧生活场景越发引人瞩目。当不断改善的民生福祉成为数字经济的生动映照时，当数字经济与民生建设的时代潮流同频共振时，城市的高质量发展之路显得更加生动形象。

近年，我市积极打造智慧城市，不断扩大应用场景，挖掘数字经济潜力，通过多领域持续发力，力争使更多人享受“数字红利”。

到2025年建成5G基站15000个，打造数字经济“大通道”

近日，乘坐地铁2号线的瀍河区居民秦女士发现，在乘坐、换乘过程中，5G网络速度“嗖嗖的”，看视频、打游戏、下软件，全程无卡顿。“以前一直以为地下信号不好，没想到体验远远超出预期。”秦女士高兴地说。

如今的洛阳，无论是中心城区，还是乡镇，大部分地区都可以方便地使用5G网络，其背后是我市不断强化5G网络和智慧城市建设的积极实践。

5G网络是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，5G基站是5G网络的核心设备。2018年，全市首个5G基站在洛阳大数据产业园建成投用，标志着我市正式跻身全国首批5G基站建设城市。目前，全市已建成开通5G基站近9000个，在省内率先实现5G网络中心城区连续覆盖、乡镇及农村热点地区和3A级以上景区全覆盖，覆盖率达到97.1%。

根据规划，我市将积极实施5G规模组网，重点推进洛阳移动5G无线网络基站建设及应用、洛阳联通5G无线网络基站建设(与洛阳电信共建共享)及应用、洛阳电信5G核心网建设与扩容、洛阳铁塔5G基站建设等项目，优先推进城乡重点区域及重点用户5G网络建设，实现城乡5G网络广覆盖，力争到2025年建成5G基站15000个，在全市建成较为完善的5G规模化网络体系。