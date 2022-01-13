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洛阳市绿色出行创建行动四项工程圆满完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:19

　　“省内领先、国内出彩、人民悦行”是我市绿色出行创建目标。2020年7月创建工作启动，我市制订《洛阳市绿色出行创建行动方案》(简称《方案》)，重点实施公交提升、道路治理、数字化应用、文化宣传贯彻提升等四项工程，历时两年圆满完成。

　　公交提升“提”群众幸福感

　　出地铁站、进公交站，看看电子公交牌，就能第一时间掌握车辆运行和到站情况……如今，这样的出行查询方式已成洛阳人的“日常操作”。

　　我市加快城市公交专用道建设，并在城市主要客流走廊成网；推广公交信号优先系统，提高公共交通运行效率；加强常规公交与城市轨道交通的动态衔接，实现轨道交通出站口周边300米范围内常规公交便捷换乘；鼓励发展定制公交、微循环公交、社区公交等特色公共交通服务，满足居民不同出行需求。

　　我市还加快出行设施适老化改造；围绕中心城区深入推进城乡公交一体化发展，加强与其他城市交通互联互通，构建功能明确的“主—干—支—微”城乡公交网络，切实提升群众出行幸福感。

　　道路治理“治”城市“阵痛点”

　　按照《方案》要求，我市加快构建城区内部快速通道网络，推进各组团快速通道建设，建成“结构合理、内畅外达”的城市路网系统，疏通“毛细血管”，提升城市道路微循环能力。此外，我市积极推进一系列道路、停车场项目建设，缓解重要路口交通压力。

　　我市还建设全覆盖、多层次、满足居民通勤通学购物需求的步行道路网络；构建休闲性步行道网，连起公园、景区、开敞空间、水系、历史文化遗存等；重点整治行人、非机动车闯红灯，驾驶电动车不戴头盔，机动车不礼让行人、乱停乱放等交通违法行为。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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