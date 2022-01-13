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关于2022年国庆节放假安排的通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:20

各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

　　根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2022年国庆节放假安排通知如下：

　　2022年10月1日至7日放假调休，共7天。10月8日(星期六)、10月9日(星期日)正常上班。

　　节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫、疫情防控等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节假日。

　　洛阳市人民政府办公室

　　2022年9月20日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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