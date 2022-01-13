东汉太学：洛阳文化史上的辉煌一页

“太学是何时建立的？东汉太学遗址在哪里？洛阳太学生都学习哪些内容呢？……”17日下午，洛阳市图书馆“穿越千年神都”系列讲座之“东汉洛阳太学的兴衰”进行了线上直播，洛阳师范学院历史文化学院博士、教授吴涛，对东汉太学的演变及历史贡献等进行了解读。

“太学是何时建立的？东汉太学遗址在哪里？洛阳太学生都学习哪些内容呢？……”17日下午，洛阳市图书馆“穿越千年神都”系列讲座之“东汉洛阳太学的兴衰”进行了线上直播，洛阳师范学院历史文化学院博士、教授吴涛，对东汉太学的演变及历史贡献等进行了解读。

“太学这个称谓早在西周就有了，但真正成为国家最高学府是在西汉，后来鼎盛于东汉。”吴涛介绍，西汉时期，汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，把儒学确立为国学，作为治理国家的指导思想，在董仲舒、公孙弘的助推下，于元朔五年(公元前124年)建立太学，并不断发展。

至东汉时期，光武帝刘秀建都洛阳几年后，便在洛阳城南开阳门外修建太学。“戎马未歇，先兴文教，可见刘秀对太学的重视程度。”吴涛说，东汉太学最初建在洛河北岸，后经历史变迁，洛河改道，如今遗址在洛河南岸的佃庄镇太学村附近。

不仅光武帝高度重视太学，之后，汉明帝、汉章帝都曾亲临太学。汉明帝还曾为太学生讲课，当时听众多达万人。东汉太学因而达到中国古代教育史上空前的顶峰，规模最大时，太学生人数达到3万。

太学的教师被称为“博士”，所教授的内容就是儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》，所以又称“五经博士”。博士是朝廷的正式官员，有很高的经学造诣。博士官一般承担着政务官和教育官的双重职责。

太学学生被称为太学生、博士弟子等，主要是来自天下各地的青年才俊。汉代的太学不但不收取学费，朝廷还会给予太学生一定的优待和赏赐。比如元和二年(公元85年)，汉章帝下令：“赐博士员弟子见在太学者布，人三匹。”

“东汉太学里的学风也比较自由，为了方便学生学习，汉灵帝还于熹平四年(公元175年)将儒家经典抄刻成石书，立于太学门外。”吴涛表示，据《隋书·经籍志》记载，当时由蔡邕等人把7部儒家经典刻立于46块石碑上，史称“熹平石经”，这是中国历史上最早的官定儒家经典刻石。熹平石经曾轰动京师洛阳，“其观视及摹写者，车乘日千余两(辆)，填塞街陌”。

至东汉桓帝、灵帝时，士大夫、贵族与宦官发生党争，史称“党锢之祸”。太学也成为清议和反对外戚、宦官专权的中心，受到波及，但太学师生敢于争辩，以道义扶持危局的抗争，成为激励后人的宝贵精神财富，而家国情怀也构成了太学精神的核心内容。

最后，吴涛总结：“整个东汉近200年间，可以被看成是儒家思想独尊的200年，而这一地位的取得，与太学有着密切的关系。太学也成为洛阳文化史上的一段辉煌，在中国教育史上留下了非常深远的影响，可以说，直到近代教育兴起前，后世办学始终没有超越东汉太学所制定的框架。”（洛报融媒·洛阳网记者 张静静 通讯员 张炜 邵园亮）