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孟津区：守护“绿色瑰宝” 留住“绿色乡愁”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.21 08:23
汉光武帝陵内的千年侧柏

　　有的树犹如盘头的老奶奶，老态龙钟、历经沧桑；有的树恰似一个猴头，毛发逼真、栩栩如生；有的树则像探头探脑的梅花鹿，警惕的眼神和脖子上的筋清晰可见……在位于孟津区的汉光武帝陵，千余株侧柏苍翠挺拔，成为园中一景，吸引各地游客纷至沓来。

　　这里的侧柏共1458株，绝大多数是隋唐时期所植，平均树龄超过1500年，最年长的“奶奶柏”距今已近2000年。由于柏林，这里天然形成了一个小气候，气温也比周围低好几摄氏度。

　　通常来讲，树龄百年以上的树木被称为古树，而具有重要历史、文化、观赏与科学价值或重要纪念意义的树木，则被称为名木。孟津古树名木很多，特别是像汉光武帝陵这样，侧柏数量之多、保存之完好，在全国亦属罕见。

　　近年来，为做好古树名木保护研究工作，孟津区对百年以上树龄的古树用卫星定位系统测定坐标、拍照，实现“一树一牌一档”信息化、数字化管理，在城市建设中坚持“宁改路不挪树”原则，护佑古树名木“青春永驻”。

鹞店古寨内的皂荚树

　　在平乐镇的鹞店古寨，记者穿过饱经沧桑的寨门，一株硕大的皂荚树映入眼帘，树前是以砖石砌成的祈福水池，树上挂着“三级古树”保护牌，详细记录其树龄、分布、权属。扫一下保护牌上的二维码，还能了解该树的由来及背后的历史故事。

　　一株古树，几多春秋。古树名木或长于村头巷尾，或长于庙宇陵园，或长于丘陵山巅。它们是地域的符号，也是居民的精神寄托，记录着古人先贤的奇闻异事。保护古树名木，是在守护良好的生态环境，也是在珍藏祖辈先人的文化基因。

　　在孟津区黄河北岸的营花寨遗址，一株柏树铁干虬枝、满身沧桑，树身系满红绸，仅有一枝绿意盎然。据传，西晋大文学家潘安任河阳县县令时，政通人和，深得民心，百姓感其恩德，特献翠柏一株，潘安亲手种下。潘安逝后，该树四个枝杈只有一枝翠绿，且每一甲子轮换一枝，故而被人称为“转枝柏”。

　　“树后遗址上建有一座老君庙，正在修缮，未来将对外开放，向游客讲述潘安与孟津的故事。”孟津区文广旅局负责人表示，在做好古树名木保护的同时，该区将进一步做好各种古树名木的掌故解读，发掘其背后的地域文化、乡愁文化、根亲文化，因地制宜将古树名木保护与农文旅事业有效衔接，开发出更多以古树名木为主题的景点，丰富生态旅游资源，唤起更多人的“绿色乡愁”。

　　古树名木是公认的绿色文物和化石，是生态文明的重要载体，也是不可再生的自然文化遗产。孟津区委主要负责人表示，每一株古树都值得敬畏，每一株古树都弥足珍贵。该区将坚定不移走生态优先、绿色低碳发展之路，像保护文物一样保护古树名木，让其“老有所养”，既守护大自然的“绿色瑰宝”，也留住老百姓的“乡愁记忆”，为人民群众带来更多的绿色福祉、文化福利，为高质量发展增添新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光/文 鲁博/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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