20日，洛阳公交集团发布通知，洛阳中心城区4条公交运营情况调整。 20日，洛阳公交集团发布通知，洛阳中心城区4条公交运营情况调整。 20日起，调整82路首末班时间：谷水西06:00、20:00;珠江路南口06:38、20:38。 因滨河北路的柳林南街至新街段施工完毕，22日起，79路公交恢复此路段的运营。 为加强春都路以北公交线网与地铁1、2号线的接驳，24日起，47路公交撤销，其线路功能与V19路公交整合优化。 V19路公交(内环)：从西关发车，走中州中路、纱厂南路、纱厂北路、国花路、状元红路、赵粉路、邙岭大道、定鼎大道、魏紫路、墨香路、状元红路、定鼎大道、中州中路，至终点站西关。 V19路(外环)：从西关发车，走中州中路、环城西路、唐宫东路、定鼎大道、状元红路、墨香路、魏紫路、玉屏路、状元红路、国花路、纱厂北路、纱厂南路、中州中路，至终点站西关。 该线路首末班时间为：西关06:00、19:30；实行无人售票，票价1元/人次；支持移动支付和使用各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）