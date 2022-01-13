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洛阳本周四举办金秋招聘会 将提供岗位2000多个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 19:14

　　又一场大型招聘会要来了！9月22日(周四)，洛阳将举办金秋招聘会，60余家单位携2000多个岗位等您来选。

　　本场招聘会是洛阳市2022年金秋招聘月活动的其中一场，主题是“‘就’在金秋，‘职’面未来”，由洛阳市人力资源和社会保障局、洛阳市民政局、洛阳市退役军人事务局、洛阳市总工会、洛阳市工商联合会共同主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心承办，目的是进一步挖掘优质岗位资源，帮助企业缓解用工难题，促进各类求职群体就业。

　　目前，已有60余家用人单位报名参加本场招聘会，其中既有民营企业和中小微企业，也有用工需求较大的装备制造类企业；提供岗位超过2000个，登记失业人员、离校未就业高校毕业生、农民工、重点行业转岗待岗职工、灵活就业人员等各类求职群体都可参加。

　　招聘会现场设有招聘专区、政策解读区、见习岗服务区和直播带岗区。主办方还将邀请优质用人单位的人力资源负责人进行直播带岗，不能到现场的求职朋友，可通过抖音号“洛阳公共就业”和微信小程序“洛阳就业服务”观看直播。

　　●时间

　　9月22日9:00—12:00

　　●地点

　　洛阳市人力资源市场招聘大厅(洛阳会展中心3楼)

　　●疫情防控要求

　　为落实疫情防控要求，参加本场招聘会的所有人员，均须持48小时内核酸检测阴性证明，扫码测温入场，并全程佩戴口罩。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 叶红)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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