树叶做成“蝴蝶”、酒瓶盖做成放大镜……洛阳有位“手工牛人”

家在洛阳市涧西区武汉路社区的姜永乐是一名手工爱好者，在他的家里，大大小小地摆满了他的“得意作品”——用一片树叶做成的“蝴蝶”、酒瓶盖做成的放大镜、酸枣核做成的手钏、冰糕棍做成的昆虫笼……

家在洛阳市涧西区武汉路社区的姜永乐是一名手工爱好者，在他的家里，大大小小地摆满了他的“得意作品”——用一片树叶做成的“蝴蝶”、酒瓶盖做成的放大镜、酸枣核做成的手钏、冰糕棍做成的昆虫笼……

今年62岁的老姜说，做这些“小玩意儿”只是图个喜欢，生活的终极目标正如自己的名字“永远快乐”，“把别人不要的废品旧物做成大家抢着要的小手工时，是我最快乐的时刻。”

30多年间，他“变废为宝”的手工作品不下1000件

20日上午，走进老姜的家时，他正在用磨刀打磨刚刚做好的昆虫笼。

“这个笼子是我用吃剩下的冰糕棍、涮牛肚的竹签子和废旧筷子做成的，看不出来吧？”老姜指着自己刚刚出炉的“作品”得意地说，像这样的手工品，在他的家中比比皆是，一边说着他一边介绍，“这个衣架是我用楼下捡的枯树枝做的，这个手钏是我用家里吃剩下的酸枣核做的，再看这个放大镜，想不到吧，这原本是酒瓶的瓶盖……”

老姜如数家珍地细说着每一件“作品”的来历和创意初衷，在他看来，生活中永远都不缺少美，很多人缺少的只是一双善于发现“美”的眼睛，“生活中没有废品旧物，只有还没变成艺术品的‘宝贝’。”

在退休之前，老姜是一名门窗设计师，从年轻时就喜欢自己动手做东西。他回忆，从他第一次做出小物件至今已有30多年时间，在这期间，他就地取材、“因地制宜”做出的小手工已不下1000件，对于这些“作品”，凡有亲朋好友喜欢的，他都免费赠予他人。后来，收到礼物的人多了，大家一传十、十传百，慕名登门向老姜“定制”手工艺品的顾客也越来越多。