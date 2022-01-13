洛阳集中调解两起健身房办卡纠纷

全民健身时代，越来越多的市民选择到健身房出出汗。然而在消费过程中，往往会因为各种原因导致出现纠纷甚至难以维权。近日，洛阳市市场监管局12315指挥中心对受理的两起关于健身卡办理纠纷进行当面调解，记者跟随采访。目前，这两起案例均已调解完毕，该中心同时发布相关消费提醒，请消费者日常办卡时多加注意。

全民健身时代，越来越多的市民选择到健身房出出汗。然而在消费过程中，往往会因为各种原因导致出现纠纷甚至难以维权。近日，洛阳市市场监管局12315指挥中心对受理的两起关于健身卡办理纠纷进行当面调解，记者跟随采访。目前，这两起案例均已调解完毕，该中心同时发布相关消费提醒，请消费者日常办卡时多加注意。

案例一：

2018年5月，洛阳一家健身房新店开业推出了促销活动，优惠力度比较大。在工作人员的热情推荐下，市民高先生办理了两张健身卡。因为新开业的店面还没有装修好，所以高先生只激活了其中一张健身卡，选择离家比较近的一家健身房门店进行消费。

“后来，健身房因为种种原因关闭了几家门店，我的一张健身卡一直没有激活。”高先生说，考虑到该健身房正常营业的门店距离自家比较远，所以他要求店方将尚未激活的健身卡退费处理，可是对方一直不同意。之后，因为疫情防控等原因，健身房没有正常营业，这张健身卡也过了约定的3年有效期。

解决办法：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款；并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。由于疫情防控属于不可抗力因素，经过市市场监管局12315指挥中心调解人员的沟通，最终健身房承诺将高先生尚未激活的健身卡恢复初始状态，重新计算有效期并可正常使用。