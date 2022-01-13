“搜索见义勇为 点赞时代英雄”网络主题宣传活动启动

金秋送爽，丹桂飘香。9月20日，“搜索见义勇为 点赞时代英雄”网络主题宣传活动在河南省郑州市启动。 启动仪式现场 金秋送爽，丹桂飘香。9月20日，“搜索见义勇为 点赞时代英雄”网络主题宣传活动在河南省郑州市启动。河南省委网信办副主任倪玉联，郑州市公安局党委副书记李珂等领导出席启动仪式。 本次活动旨在大力弘扬主旋律，传播正能量，营造鼓励支持参与见义勇为的浓厚社会氛围，让善行义举、正义正气在全社会得到最大回响，为建设更高水平的平安河南汇聚强大正能量。 河南省委网信办副主任倪玉联讲话 倪玉联在讲话中指出，见义勇为是传递正能量，树立新风尚的崇高事业，要充分利用各级网络平台，多角度、多层次讴歌时代英雄，讲述英雄故事，让凡人义举成为时代风景，让传统美德浸润每个角落。 中国青年网新闻采编中心副主任、河南负责人王文坛发言 中国青年网新闻采编中心副主任、河南负责人王文坛作为媒体代表发言。他表示，我们要身体力行，践行“四力”，推出更多沾泥土、带露珠、冒热气、富有生命力的精品力作。 据悉，本次活动由河南省委网信办、河南省公安厅指导，河南省见义勇为基金会主办，相关地市市委网信办、各省辖市见义勇为基金会(协会、促进会)协办。 启动仪式结束后，采访团将在郑州、洛阳、新乡、鹤壁等进行4天线下采访活动。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于)