中集凌宇：实施环保改造 打造绿色工厂

19日，在洛阳中集凌宇汽车有限公司(以下简称中集凌宇)自动化焊接车间，焊花闪烁，而车间外部则没有任何异味。

智能电动门缓缓打开后，需要焊接的配件便被自动传输至焊接工位，焊接过程全部在微负压环境下进行……19日，在洛阳中集凌宇汽车有限公司(以下简称中集凌宇)自动化焊接车间，焊花闪烁，而车间外部则没有任何异味。

中集凌宇环保主管马孟利介绍，为更好适应发展需要，该企业在2019年启动了天启工程，对原有制造工厂进行绿色智能化改造。目前一期项目自动化粉末喷涂生产线和二期项目自动化焊接生产线已经全部投用。“在二期项目中，智能电动门加整体除尘间结构彻底解决了焊装生产线烟尘治理问题。”马孟利说。

中集凌宇设备工程师张乐锋介绍，改造后的焊接车间配备了两套封闭除尘系统对烟尘进行集中收集处理，各区域通过智能感知系统控制区域风量，在确保烟尘收集的前提下，实现能耗最优。目前，车间烟尘排放浓度远低于国家外排标准，实现了超低排放。