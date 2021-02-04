洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中集凌宇：实施环保改造 打造绿色工厂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 17:40

　　智能电动门缓缓打开后，需要焊接的配件便被自动传输至焊接工位，焊接过程全部在微负压环境下进行……19日，在洛阳中集凌宇汽车有限公司(以下简称中集凌宇)自动化焊接车间，焊花闪烁，而车间外部则没有任何异味。

　　中集凌宇环保主管马孟利介绍，为更好适应发展需要，该企业在2019年启动了天启工程，对原有制造工厂进行绿色智能化改造。目前一期项目自动化粉末喷涂生产线和二期项目自动化焊接生产线已经全部投用。“在二期项目中，智能电动门加整体除尘间结构彻底解决了焊装生产线烟尘治理问题。”马孟利说。

　　中集凌宇设备工程师张乐锋介绍，改造后的焊接车间配备了两套封闭除尘系统对烟尘进行集中收集处理，各区域通过智能感知系统控制区域风量，在确保烟尘收集的前提下，实现能耗最优。目前，车间烟尘排放浓度远低于国家外排标准，实现了超低排放。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 世界无车日，洛阳地铁五折优惠乘车
  • 关于寻找与G30高速洛阳服务区（南区）...
  • 洛阳城市区建成22个智能立体停车场 出...
  • 即日起，隋唐洛阳城景区九洲池景点暂...
  • 全市乡村振兴工作调度会召开
  • 洛阳市商品房契税缴纳政府补贴今天开...
  • 嵩县旧县镇：黄金叶铺就群众致富路
  • 冷空气来袭，请注意适时添衣
  • 伊滨区24个社区体育公园面向公众开放
  • 洛阳市第一高级中学教师张兴娟：两年...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605