9月22日，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆

昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告，因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。 资料图 昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告，因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。想在这天去参观的市民，可别跑空了。 隋唐大运河文化博物馆临时闭馆公告 尊敬的观众朋友： 因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。由此给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 隋唐大运河文化博物馆 2022年9月19日 ⑥