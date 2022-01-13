9月22日，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆

昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告，因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。
昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告，因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。
资料图
昨日，隋唐大运河文化博物馆微信公众号发布公告，因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。想在这天去参观的市民，可别跑空了。
隋唐大运河文化博物馆临时闭馆公告
尊敬的观众朋友：
因馆内设备维护检修，9月22日隋唐大运河文化博物馆临时闭馆一天，9月23日恢复正常开放。由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
隋唐大运河文化博物馆
2022年9月19日
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