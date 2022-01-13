洛阳市商品房契税缴纳政府补贴今天开始！这些问题咨询最多

记者20日从洛阳市财政局获悉，洛阳市城市区(不含偃师区、孟津区)契税补贴政策于今天正式开启，目前“洛快办”APP首页中“契税缴纳预约”“契税补贴”已正常启用。

记者20日从洛阳市财政局获悉，洛阳市城市区(不含偃师区、孟津区)契税补贴政策于今天正式开启，目前“洛快办”APP首页中“契税缴纳预约”“契税补贴”已正常启用。

另外，全市新增7家集中代办契税缴纳置业公司受理点。因疫情防控要求，市民之家办理窗口承载量有限，请需要现场缴纳契税的纳税人提前预约。严禁挤占约号或虚假约号，如扰乱业务办理，将追究当事人法律责任。

围绕近期群众咨询较多的问题，记者采访了洛阳市市直相关单位。

为什么出台契税补贴政策？

答：今年以来，我市积极响应国家“服务于民、让利于民”号召，出台各项惠企利民政策，旨在缓解居民因疫情造成的生活压力，增强群众的获得感。经市政府研究同意，通过契税补贴的方式，使广大群众切实享受政策红利。我市上一次出台的契税补贴优惠政策是在2015年，本次政策出台后，短期内不会出台类似政策；即使后期出台新的优惠政策，补贴范围也不会和本次重复。

本次享受契税缴纳政府补贴的条件是什么？

答：根据《关于洛阳市商品房契税缴纳政府补贴办法的通告》，享受补贴应同时符合两个条件：一是购买新建商品房购房合同在2014年1月1日至2022年12月13日(以购房合同签订日期为准，不含二手房)；二是在2022年9月20日至12月31日期间缴纳契税(以契税完税凭证填发日期为准)。

已经缴纳过契税，现在能否申请退还契税？

答：根据契税法第十二条的规定，在依法办理土地、房屋权属登记前，权属转移合同、权属转移合同性质凭证不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机关申请退还已缴纳的税款，税务机关应当依法办理。依据此规定，如果纳税人申请退还契税，应提供权属转移合同不生效、无效、被撤销或者被解除的相关证明资料，经税务部门审核无误后，可以退还已缴纳的税款。

本次补贴的范围包括哪些？

答：只要购房合同签订日期在2014年1月1日以后的购房者且在2022年9月20日至12月31日期间缴纳契税，都属于本次补贴范围，包括住房和非住宅类房产(商铺、停车位、储藏间)。

目前缴纳契税有何优惠政策？

答：个人购买住房申请契税优惠需要区分家庭住房套数、所购住房面积等条件。

(1)对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

(2)对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。所称的家庭第二套改善性住房是指已拥有一套住房的家庭，购买的家庭第二套住房。