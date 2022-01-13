洛阳首批3家单位获评质量基础设施“一站式”服务站

记者从市市场监管局获悉，我市日前开展2022年“质量月”活动，以“推动质量变革创新 促进质量强国建设”为主题，共开展主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、服务创新5大类50项活动，涵盖企业发展、百姓生活等方方面面。

记者从市市场监管局获悉，我市日前开展2022年“质量月”活动，以“推动质量变革创新 促进质量强国建设”为主题，共开展主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、服务创新5大类50项活动，涵盖企业发展、百姓生活等方方面面。

开展服务创新行动，加快推动市场主体发展。自本月起，我市以计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等为核心，以国家质检中心、行业检测机构、产业集聚区等为重点，建立质量基础设施“一站式”服务站制度，推动相关产业做大做强，促进企业尤其是民营企业、中小微企业提质增效升级。市场监管部门依托龙头企业、科研院所、重点实验室、国家质检中心、行业检测机构、产业集聚区等，通过有机融合计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等要素资源，建立质量基础设施“一站式”服务站，面向企业、产业、区域特别是中小微企业，提供全链条、全方位、全过程质量基础设施综合服务。

首批3家单位被授予质量基础设施“一站式”服务站称号，分别是洛阳市质量计量检测中心、洛阳黎明检测服务有限公司、河南省铝材质检中心。各级市场监管部门将结合业务职能，加强对质量基础设施“一站式”服务站的服务指导、宣传引导和经验推广等相关工作，定期对其工作情况进行监督和评估，对作用发挥不明显、服务质量不高，造成不良社会影响的服务站进行约谈整改，整改不到位的，取消服务站资格。

据悉，“质量月”活动期间，市市场监管局将聚焦企业难点堵点痛点问题，营造良好营商环境，提供有效质量技术支撑；围绕常态化疫情防控期间人民群众的基本生产生活需要，加大消费维权力度，营造安全放心的消费环境；以“质量月”活动为平台，深入开展全民质量行动，推动质量进机关、进企业、进学校、进社区，通过质量惠民、质量便民的实招硬招，让群众享受“质量月”的成果。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)