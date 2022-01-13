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洛阳首家接待宠物犬的电影院“亮相”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:53
携带宠物犬观影

　　日前，我市首家允许携带宠物犬观影的电影院开门迎客，今后我市将有更多的观影者有机会携带宠物犬进入电影院，获得别样的观影体验。

　　携带宠物犬进入电影院有何要求？宠物主人如何预约购票？影院如何应对可能存在的安全、卫生等问题？记者进行了走访。

　　新鲜：可以带宠物犬去电影院看电影

　　17日晚，老城区居民孟薇薇兴奋地发了这样一条朋友圈：“祝贺我的‘哈哈’成为洛阳首批进入电影院看电影的宠物犬，也祝贺我完成了和它的又一个‘第一次’！”

　　孟薇薇是一名资深的“铲屎官”，她口中的“哈哈”是她养的边牧犬，今年已经4岁。

　　“爱狗的人都知道，狗对我们来说不单单是宠物，更是‘家人’。”孟薇薇说，这些年里，“哈哈”陪她学过游泳，随她自驾去过西藏，就连她的婚礼中的送戒指环节都是由“哈哈”完成的。

　　在孟薇薇看来，只要注射过疫苗、办有正规宠物证件，宠物犬的安全性是有一定保障的。在偶然得知我市有了可以接待宠物犬的电影院后，她毫不犹豫地购买了观影套票，并在走出电影院后，发了一条朋友圈。

　　那天，和孟薇薇一样兴奋的，还有带着自家宠物犬特地从洛龙区赶到老城区的吴泽升。吴泽升说，他之前在新闻上看到过，一些沿海城市有宠物电影院，没想到现在洛阳也有了，“影院想得很周到，观影体验很好，下次还会来”。

　　要求：携带宠物犬进电影院有条件

　　这家允许携带宠物犬观影的电影院，就是位于老城区青年宫广场附近的洛阳新华国际影城。

　　宠物犬进入电影院，不少人担心影院如何确保公共场所的卫生和安全。

　　对此，洛阳新华国际影城执行店长杜静表示，影院此次举办的宠物犬专场观影活动是以预约形式进行的，也就是说，在宠物犬主人携带宠物犬来到电影院前，影院的工作人员已经完成了对所有宠物犬的信息核查工作，比如检查是否具有宠物证件、是否注射过疫苗等。为尽量优化宠物主人的观影体验，影院提出，对进入影厅的小型犬，宠物主人可以抱着观影，中型犬、大型犬可放置在座位上，但是座位需要使用一次性座套，最大程度避免犬毛遗留。

　　值得注意的是，因为宠物有领地意识，该影院还要求，对于所有入场的宠物犬，其主人必须给宠物穿尿不湿。

　　“有些观众可能还担心宠物犬专场结束后，影厅内会有宠物气味遗留的问题。”杜静说，这一点他们在前期已经考虑到了，相比一般的影厅，“宠物影厅”在结束放映后，会有专人使用专业的宠物消毒剂和空气清新剂等进行全面消杀，确保下一场电影的观众拥有较好的观影体验。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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