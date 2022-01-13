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张晓旭：公益路上“好战士”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:51

　　人物简介

　　姓名：张晓旭

　　职务：洛阳市公益顺风车文化发展中心党支部书记、理事长

　　最幸福的事儿：帮助贫困学子顺利完成学业，过上幸福生活。

　　最渴望的事儿：公益路上不停步。

　　张晓旭2014年从部队退休后，不忘初心，永葆军人本色，他创办的公司针对退役军人定期义务开展技能培训，安排就业；关爱残疾人，为残疾人提供就业岗位。他牵头成立“戎耀河洛”退役军人志愿服务总队，只为更好地参与志愿服务。

　　今年42岁的张晓旭，2014年由于身体原因从部队退休至洛阳市军队离退休干部第一休养所。在部队服役期间，他先后参加长江抗洪抢险、庆祝中华人民共和国成立50周年阅兵式、汶川“5·12”抗震救灾等，荣立二等功1次、三等功6次，获得全军优秀人才奖2次，多次被评为优秀共产党员。

　　“在部队时，我以‘好战士’的标准要求自己。离开部队，我在公益路上仍要做‘好战士’。”张晓旭说。退休后的张晓旭于2015年6月成立了一家汽车维修公司，针对退役军人定期义务开展技能培训，安排就业。

　　2016年，他组建了洛阳市公益顺风车文化发展中心，以免费车辆救援和顺风车为志愿服务内容，已累计提供爱心车3.5万余台次。

　　此后，他一直关注公益，发起“关爱残疾人”活动，组织“大山里的孩子看世界”公益活动，开展20余场爱心活动，给残疾人和乡村儿童送去关爱。2020年至今，他又心系疫情防控和防汛救灾工作，组织成立抗疫、防汛志愿者服务队，并捐款捐物。

　　张晓旭做公益的经费来源，就是公司赚的钱。“在员工的支持下，我们公司利润的一半都拿来支持公益事业。”张晓旭说。

　　他的付出也得到了社会各界的认可，他先后荣获“洛阳市十大爱心人物”“模范退休干部”“优秀退役军人”“洛阳市首届退役军人就业创业导师”等称号，近期还被评为河南省第十届优秀退役军人年度人物。如今，在市退役军人事务局支持下，张晓旭牵头成立的“戎耀河洛”退役军人志愿服务总队即将揭牌。

　　张晓旭说，他愿意做一名公益路上的“好战士”。

　　人物心声：我小时候吃过苦，深知贫困学子的不易，所以我愿意帮助他们。

　　记者感言：张晓旭是一名公益路上的“好战士”，他依靠自己的力量做公益，值得我们学习。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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