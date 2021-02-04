洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市财政局出台党员干部激励担当作为措施 加快完善预算绩效管理体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:57

　　记者日前从市财政局获悉，在市委第三巡察组督导指导下，财政系统坚持以巡促改、以巡促治、以巡促建，开展“勇担当善作为树牢大财政观全面实施预算绩效管理”主题系列活动，激励广大财政干部牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置，支持洛阳经济社会发展。

　　据悉，今年8月至12月，市财政局将开展预算绩效管理政策宣传月和推广绩效管理好案例、出台财政党员干部激励担当作为措施等13项具体活动，进一步调动广大财政干部改革创新、干事创业的积极性。研究制定了树立“大财政”观工作实施方案，加强资金、资产、资源、资本“四资”管理，积极研究现代财政政策、金融政策，充分发挥金融杠杆、金融工具作用，发挥“四两拨千斤”效应，进一步提升财政统筹保障能力。下一步，市财政局还将加快省、市、县区协同联动，高效对接省级政府引导基金工作，充分挖掘和梳理本地产业项目，吸引省级基金支持我市十大重点产业集群发展，有效发挥政府投资基金在支持洛阳产业发展方向的引领带动作用。

　　受疫情、经济下行压力和留抵退税等政策因素叠加影响，财政收支“紧平衡”已经成为常态，更加需要全面实施预算绩效管理，取消无效低效支出。自9月6日起，市财政局开展预算绩效管理政策宣传月活动，每周一个主题向全市相关单位宣传预算绩效管理工作。9月底前，市财政局将在全市范围内征集坚持党政机关过紧日子优秀案例及绩效管理、预算评审典型案例，总结绩效管理和预算评审经验，注重示范引领，坚持常态长效，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理和预算评审工作提质增效。

　　市财政局负责人表示，当前是新一轮区域经济版图重构的关键时期，是财政事业发展改革最吃紧吃力的攻坚时期，市财政局将牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，更好落实积极有效的财政政策，充分发挥财政资金供给和财税政策供给的“双供给”作用，为市委市政府重大决策部署提供坚强的财力保障和政策支持。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王乐)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 世界无车日，洛阳地铁五折优惠乘车
  • 第五届中原国际文化旅游产业博览会将...
  • 即日起，隋唐洛阳城景区九洲池景点暂...
  • 洛阳城市区建成22个智能立体停车场 出...
  • 线上办理旅游年票频频失败？请注意这...
  • 关于寻找与G30高速洛阳服务区（南区）...
  • 请注意绕行！连霍、二广高速公路孟津...
  • 洛阳市中医药职业技术学院项目加紧推进
  • 即日起，洛阳开展绿色文明安全出行行动
  • 全市乡村振兴工作调度会召开
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605