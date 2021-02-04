洛阳市财政局出台党员干部激励担当作为措施 加快完善预算绩效管理体系

记者日前从市财政局获悉，在市委第三巡察组督导指导下，财政系统坚持以巡促改、以巡促治、以巡促建，开展“勇担当善作为树牢大财政观全面实施预算绩效管理”主题系列活动，激励广大财政干部牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置，支持洛阳经济社会发展。

记者日前从市财政局获悉，在市委第三巡察组督导指导下，财政系统坚持以巡促改、以巡促治、以巡促建，开展“勇担当善作为树牢大财政观全面实施预算绩效管理”主题系列活动，激励广大财政干部牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置，支持洛阳经济社会发展。

据悉，今年8月至12月，市财政局将开展预算绩效管理政策宣传月和推广绩效管理好案例、出台财政党员干部激励担当作为措施等13项具体活动，进一步调动广大财政干部改革创新、干事创业的积极性。研究制定了树立“大财政”观工作实施方案，加强资金、资产、资源、资本“四资”管理，积极研究现代财政政策、金融政策，充分发挥金融杠杆、金融工具作用，发挥“四两拨千斤”效应，进一步提升财政统筹保障能力。下一步，市财政局还将加快省、市、县区协同联动，高效对接省级政府引导基金工作，充分挖掘和梳理本地产业项目，吸引省级基金支持我市十大重点产业集群发展，有效发挥政府投资基金在支持洛阳产业发展方向的引领带动作用。

受疫情、经济下行压力和留抵退税等政策因素叠加影响，财政收支“紧平衡”已经成为常态，更加需要全面实施预算绩效管理，取消无效低效支出。自9月6日起，市财政局开展预算绩效管理政策宣传月活动，每周一个主题向全市相关单位宣传预算绩效管理工作。9月底前，市财政局将在全市范围内征集坚持党政机关过紧日子优秀案例及绩效管理、预算评审典型案例，总结绩效管理和预算评审经验，注重示范引领，坚持常态长效，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理和预算评审工作提质增效。

市财政局负责人表示，当前是新一轮区域经济版图重构的关键时期，是财政事业发展改革最吃紧吃力的攻坚时期，市财政局将牢固树立绩效理念和过紧日子的思想，更好落实积极有效的财政政策，充分发挥财政资金供给和财税政策供给的“双供给”作用，为市委市政府重大决策部署提供坚强的财力保障和政策支持。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王乐)