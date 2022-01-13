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70岁的刘永鲜：常打太极拳 状态很保鲜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:48

刘永鲜（前）在打太极拳

　　野马分鬃、白鹤亮翅、搂膝拗步……昨日6时，在洛龙区中油家园北区健身广场，伴着悠扬、舒缓的音乐，70岁的社会体育指导员刘永鲜正领着一些健身爱好者打太极拳。

　　“我打太极拳已经有十多年了，对我们老年人来说，这项运动能够延年益寿。”刘永鲜说。她虽然已是古稀之年，可面色红润，一招一式舒缓绵长、柔中带刚。

　　2010年，在朋友的推荐下，刘永鲜开始学打太极拳。后来，她师从洛阳太极拳名家岳素芳，技艺迅速提高。

　　退休前，刘永鲜因为常年伏案工作，患上了腰椎间盘突出症，一不留神椎间盘就会膨出，只能卧床休息。“自从打太极拳以来，这个老毛病没再犯过。”刘永鲜说。

　　2017年，刘永鲜成为小区健身站点的负责人，带领40多名健身爱好者一起锻炼，让健康、快乐惠及更多人。

　　“我跟着刘老师打太极拳，仅仅3年，身体就有可喜的变化。”50岁的宋鲜梅说，前些年，她的免疫力很低，每次送孩子去外地上学，回来后都会大病一场。打太极拳半年后，她的抵抗力增强了，腿脚也更利落。“以前爬7层楼回家，累得喘不过来气，现在一上午往返4趟，都不觉得累。”她说。

　　刘永鲜在锻炼之余，还多次参加全市、全省乃至国际级太极拳比赛。2019年，在“一带一路”新加坡国际武术文化节暨第四届紫金国术杯国际武术邀请赛上，她随洛阳代表队参赛，获得个人太极拳金奖和个人太极剑银奖，在国际舞台上展示了洛阳中老年人的风采。

　　“老年人打太极拳，能提高身体柔韧度、促进消化、增强心肺功能、调理身心。不过，打太极拳要注意一些细节。”刘永鲜说。她分享了自己的健身技巧：做好准备活动，充分热身；动作轻柔舒缓，不要过快；劳逸结合，控制锻炼时长，每天以40分钟左右为宜；年老体弱者，特别是患有高血压和心脏病的人，做分腿、踢腿等动作时，不要用力过猛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王辉 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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