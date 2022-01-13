孟津区：文物“活”起来 发展“火”起来

“班超”一身戎装，牵着战马凝视前方，脚下是一幅地图，从洛阳城出发，途经长安、陇西等地一路向西，抵达西域……步入孟津区班超纪念馆，一尊“西出阳关”的班超塑像引人注目。

班超纪念馆

“班超”一身戎装，牵着战马凝视前方，脚下是一幅地图，从洛阳城出发，途经长安、陇西等地一路向西，抵达西域……步入孟津区班超纪念馆，一尊“西出阳关”的班超塑像引人注目。

汉代风格建筑、5个主题展厅、30余件东汉时期文物……班超纪念馆紧临修缮保护后的班超墓，综合运用声、光、电等技术手段，全面展示班超经略西域、重开丝绸之路、促进民族融合、促进中外经济文化交流等生动场景，讲述了他相关的“投笔从戎”“不入虎穴焉得虎子”等历史典故，吸引了一批批学生和游客来此凭吊怀古，探寻丝绸之路的记忆，感受中华文明的魅力。

2020年年底，“孟津黄河滩惊现空心砖墓”的消息引发关注。就在前不久，这一黄河河道汉墓考古发掘工作取得阶段性进展——共清理墓葬57座，其中空心砖墓39座、小砖墓18座，因随葬器物特殊，其所葬族群很可能来自关中，种种线索指向西汉开国功臣沛嘉，为研究当时的丧葬习俗和历史变迁提供了重要线索。

鹞店古寨

孟津区文化底蕴深厚，文物古迹众多，现有4处“国保”、19处“省保”，特别是班超墓所处的邙山陵墓群，仅古代帝王陵就有31座，王侯将相、达官贵人的墓冢更是不计其数，多到邙山“几无卧牛之地”。邙山陵墓分布之密、数量之众、延续年代之久，堪称中国之最，是全国面积最大的文物保护单位，也让这里有了“东方金字塔”之称。

这些年，孟津全面贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物活起来”的新时代文物工作方针，牢牢守住文物安全底线，加快推动文物资源创造性转化、创新性发展，下大力气做好防火、防盗、防潮、防损等工作，对现有文物开展全面排查，建立工作台账，织密监管体系，全面提升文物综合管理水平。

汉安帝陵

记者近日走访邙山陵墓群核心区发现，每一座大冢都划定了基本保护区，树立石碑、保护指示牌，周围还安装了24小时监控和红外感应防盗掘系统，一旦有挖土、探墓的风吹草动，系统会自动感知，当即报警提示，文物“安全感”十足。

历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源，既要“守得住”，也要“活起来”。近年，孟津区积极探索文化文物资源与新技术新应用的跨界融合，在卫坡景区打造卫坡?新序沉浸式体验，王铎书画文化产业园引入数字化虚拟现实、VR体验、剧本杀等业态，精心组织黄河半程马拉松比赛，途经孟津黄河绿道、黄河中下游分界线公园、黄河湿地及众多历史文化景点，着力打造“体育+旅游+文化”的“孟马”新品牌，努力让文物焕发新生、创造价值、赋能发展。

源浚者流长，根深者叶茂。孟津区文广旅局负责人表示，下一步，孟津区将加快整合激活现有文物资源，植入文旅文创业态，积极推进汉魏洛阳城大遗址保护和考古遗址公园建设，创新性地融入城市经营和乡村运营理念，让文物遗址“活”起来、“火”起来，打造具有孟津标识的文创产品。

“我们将站在对历史负责、对人民负责的高度，保护好、传承好历史文化遗产！”孟津区委主要负责同志表示，孟津区将坚持守正创新，在保护中发展、在发展中保护，充分挖掘文物蕴含的历史、文化和科学价值，做文化遗产的保护者、历史文化的讲述者和传播者，打造“万里黄河孟津蓝，华夏文明孟津源”特色品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光/文 鲁博/图）