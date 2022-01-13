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“按需定制”让警示教育入脑入心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:45

　　“曾经的身边人沦为了现在的‘案中人’，我们一定要引以为戒。”近日，瀍河区塔湾街道东安社区负责人白哲峰看完警示教育片后连声感慨。

　　瀍河区纪委监委注重发挥身边“活教材”的警示作用，选取近年来查处的典型案例拍摄警示教育片，引导党员干部从身边人、身边事中吸取教训，确保警示教育入脑入心。

　　常态化开展警示教育是我市监督预防“治未病”工作的一项重要内容，针对警示教育中存在的针对性不强、实效性欠缺、无法真正触及党员干部灵魂等情况，我市纪检监察机关坚持靶向思维，强化精准意识，推行“定制式”警示教育，做到既体现常态化，又突出重要节点；既紧盯“关键少数”，又关注重要岗位；既聚焦年轻干部，又兼顾不同年龄段党员干部思想特点，在体现特色化、差异化、分类化上下功夫，以“按需定制”警示教育推动精准发力“治未病”。

　　栾川县纪委监委结合信访举报、案件办理等情况，制订“1+1+N”警示教育计划，每月开展一次集中学习和纪法常识测试，动态调整、优化组合“沉浸式”旁听庭审、“走读式”参观场馆、“感悟式”集中学习等措施，提升警示教育实效性。

　　“我们综合考虑警示教育的内容、形式、对象、方法等，分层分类制定不同‘口味’的警示教育‘套餐’，逐行业部门开展警示教育。”栾川县纪委监委相关负责人介绍，该县在开展“定制式”警示教育时特别设计廉政谈话环节，以警示教育在前“敲警钟”、廉政提醒随后“促执行”，全面提升知敬畏、存戒惧、守底线的警示教育效果。

　　偃师区纪委监委针对不同廉政风险单位、岗位及行业特点，对23家高廉政风险单位打出“案例通报+以案促改+廉政宣讲+纪律规矩应知应会测试”的组合拳，对30家一般廉政风险单位分级分类编排警示教育“课程表”，分系统通报身边违纪违法案例，有效提升警示教育精准度。

　　洛宁县纪委监委针对不同群体需求制定相应的警示教育内容，采取“典型案例+理论阐释”模式，强化台上台下互动交流，有效解决了“讲听两张皮”问题。孟津区纪委监委注重以反面案例为镜鉴，通过深挖“病灶”、剖析“病因”、揭示“病痛”，让受教育者感受到切肤之痛，自觉摒弃“看客”心态，主动“对号入座”。

　　治病必须对症下药，教育重在入脑入心。市纪委监委相关负责人表示，我市纪检监察机关将牢固树立精准意识，紧盯“关键少数”、年轻干部、高廉政风险岗位干部等关键人群，因人施策、因岗施策、因事施策，不断增强监督预防的针对性、实效性，以精准施教、精准监督持续提升“治未病”质效。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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