会说话的老物件：一架耧车，耩出70年乡土情

“秋分早，霜降迟，寒露种麦正当时”，秋天是收获的季节，也是播种的季节。尽管现在播种已经机械化了，但是，每每临近种麦时节，在很多人的心里，依旧会响起一串串“叮当，叮当”的耧铃声。

耧车

“秋分早，霜降迟，寒露种麦正当时”，秋天是收获的季节，也是播种的季节。尽管现在播种已经机械化了，但是，每每临近种麦时节，在很多人的心里，依旧会响起一串串“叮当，叮当”的耧铃声。

日前，晚报读者李宏卿联系记者，说自己家里有一架耧车，有70年的时间了。一个秋日的上午，记者来到了洛龙区李楼街道桃园社区，见到了这架耧车。

耧铃“叮当”，声飘70年

走进李宏卿家的小院，只见丝瓜架上，悬着一根根丝瓜，苍翠欲滴；院落不大，却有五六处燕子窝，影壁上的书法作品，以及院中厚重木桌上的茶具，让人觉得，这里既有乡土气儿，又有文化味儿。

在二楼过道，52岁的李宏卿边组装耧，边介绍起来。

在洛阳的农村，管种麦叫耩(jiǎng)麦，而耩麦的主要农具，就是耧。

耧，又叫耧车、耧犁，是以畜力或人力进行播种的农具，由耧杆、耧斗、耧把、耧腿、耧脚等部分构成。

耧杆有两根，像车辕，用来驾驭耧车；耧杆后部是耧车的主体部分——耧斗；耧斗后面的横木是用于摇耧的耧把；耧车一般有独腿、双腿、三腿、四腿之分，李宏卿这架耧车是三腿的，三条腿上半部分实心，下半部分空心，上端连耧把，中端连耧斗，下端连三个耧脚；耧脚中空，为铁质，用来破土播种。

耧斗内的隔板

一架耧车，技术含量最高的部分是耧斗，耧斗由前后两个仓室组成，前仓是放种子的地方，前后仓中间有一块隔板；隔板上有窄窄的方形孔，方孔被一个木条遮挡，可根据需要，用木条调节方孔的大小，来决定下种的速度；木条上拴着一根细绳，细绳末端是红枣一样大小的耧铃，悬于耧斗下。

“‘家有千顷地，全凭一张耧’，耧车一次能完成开沟、下种、覆土等作业，不仅播种效率高，播种质量也高，家有一张好耧，就能在繁忙的播种季，把全家一年的希望播种到土地里，静候仓满囤圆。”李宏卿说，这架耧车是他父亲留下来的，年龄比他的年龄还大。家人觉得耧车早就没用了，放在家里占地方，曾劝他把耧车处理掉，但他认为，耧车上有父亲的身影，有几十年的记忆，有挥之不去的乡愁乡情，所以他一直保存到现在。

这架耧车，满身沧桑，清晰的木纹、光滑的握柄，似乎都在诉说着过往的岁月。记者晃动耧把，耧铃左右摇摆，有节奏地发出“叮当，叮当”的声音，尽管过去了70年，耧铃声依然清脆悦耳。