冷空气来袭，请注意适时添衣

今天阴天到多云，部分地区小雨停止转多云，东北风3级到4级，气温18℃到23℃。

昨天，省气象台预计，未来几天我省天气上演夏末与秋初的拉锯战，今天全省大部分地区依旧是最高气温在25℃左右的凉爽天气，21日至22日气温回升，23日受冷空气影响，降温重启。

中国天气网预计，本周我国有两股冷空气接连南下，将扭转近期我国中东部地区气温普遍偏高的局面。18日，第一股冷空气已经“启程”，昨天和今天我国北方大部分地区气温将降至低点。在降水方面，未来3天，我国雨水整体仍呈现东少西多的局面。

值得注意的是，这股冷空气影响结束后，从22日起又会有冷空气南下，北方大部分地区气温在回升一两天之后又会迅速下降，大家需关注临近预报，注意适时添加衣服。

来看我市的天气预报。市气象台根据气象资料分析，未来几天多冷空气活动，气温较前期有所下降，22日风力较大。今天、26日夜里配合高空短波槽的影响，有弱降水天气。

最近几天天气预报

●今天：阴天到多云，部分地区小雨停止转多云，东北风3级到4级，气温18℃到23℃。

●明天：多云转晴天，东北风转偏西风3级左右，气温15℃到26℃。

●22日(周四)：晴天间多云，西南风2级转西北风4级到5级，气温15℃到29℃。

●23日(周五)：晴天间多云，偏北风4级逐渐减小至2级到3级，气温12℃到24℃。

●24日(周六)：多云间晴天，气温14℃到25℃。

●25日(周日)：多云间阴天，气温15℃到26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）