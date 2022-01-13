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总编一线行：为民“入微”处 幸福“稳稳的”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:45

　　城市提质，“提”的是群众的获得感幸福感，“执”的是以人民为中心的发展理念。

　　当下的洛阳城秋高气爽，城区内仍绿树成荫，许多体育场地就掩映在绿荫之中。在洛龙区市府东街、市府西街、宜人路、古城路界定出的一方场地内，篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、智能步道等各类体育设施一应俱全，周边爱好健身的群众“跨过”咫尺之遥，就可以到这里释放激情。这就是厚德园社区体育公园，是今年年初我市新改造提升的一个体育公园。

　　当前，市委市政府聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市，以城市提质“351”工作举措为抓手，以“两个建设、三个改造”为重点，着力推进公共服务进社区，城市形象越来越时尚，城市功能越来越完善。

厚德园社区体育公园

　　布局体育公园 方便健身显活力

　　厚德园社区体育公园虽地处中心城区，周边道路车辆穿梭，但人们一进入其中，就好似到了另一个世界。绿树环抱中，到处是充满活力的身影，三五成群的市民或在智能步道上慢跑，或在网球场上挥汗如雨，或在中心广场上列队起舞，各得其乐。

　　今年春节前夕，我市首批社区体育公园一经开放，就迅速成为新的网红打卡地，周边群众纷纷前往体验。

　　数据显示，我市已建成40个社区体育公园，所有体育公园免费对群众开放；引进邓亚萍体育产业投资基金，建成35个社区健身中心，立足公益性质，按照一天一元(年卡365元)标准，群众健身正变得越来越方便。

　　日前，我市出台《洛阳市社区体育公园规划建设导则及布局规划》。按照计划，我市将在隋唐大运河国家文化公园、翠云峰森林公园、涧河两岸、文博体育公园、兴洛湖公园、洛浦公园南堤、伊水游园、伊滨区中轴带等地谋划建设“片区级”体育公园，在两年时间内打造196个室内外结合的社区体育公园，带动城市品质跨越式提升。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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