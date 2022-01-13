农家书屋溢书香 喜迎党的二十大

连日来，在孟津区各农家书屋，《习近平谈治国理政》第四卷、《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部系统记述习近平总书记地方工作经历的图书被摆上了显著位置，广大群众争相阅读。
连日来，在孟津区各农家书屋，《习近平谈治国理政》第四卷、《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部系统记述习近平总书记地方工作经历的图书被摆上了显著位置，广大群众争相阅读。
连日来，在孟津区各农家书屋，《习近平谈治国理政》第四卷、《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部系统记述习近平总书记地方工作经历的图书被摆上了显著位置，广大群众争相阅读。
为喜迎党的二十大胜利召开，孟津区着力发挥优秀出版物导向引领作用，启动农家书屋出版物补充更新配送工作，为农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 郑占波 摄)
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