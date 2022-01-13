酒的故事（二里头与夏文化）

夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

夏是中国历史上第一个王朝，因年代久远，夏文化还带着神秘色彩，今天人们想看清它并不容易。

比如，古语云：“国之大事，在祀与戎。”夏人为何祀龙、如何征战，九鼎、牙璋究竟有什么作用？也许当你来到洛阳夏都二里头遗址，很多问题就有了答案。

夏人造酒

如果没有酒，世界会怎样？面对这个问题，可能每个人会有不同的答案。

有人说，如果没有酒，曹操不能“对酒当歌”，李白不会“斗酒诗百篇”，苏轼也不再“把酒问青天”，说不定我们的文学史要薄一半。

也有人说，如果没有酒，夏桀、商纣王就没机会沉湎酒色，项羽不会在鸿门宴上优柔寡断，中国的历史也要改写。

是的，千百年来，人们早已习惯“悲欢聚散一杯酒”。中国的酒文化源远流长，最早可追溯到大禹时期。

大禹是夏王朝的奠基者，在他生活的时代，有个叫仪狄的人发明了酒。《世本》中有“仪狄始作酒醪(音同劳)，以变五味”的记载，《吕氏春秋》中也称“仪狄造酒”。

仪狄造的酒应为谷物发酵而成，类似米酒，味道甘美，可大禹并不喜欢。西汉人刘向在《战国策》中记载，仪狄将造出的美酒献给大禹，大禹“饮而甘之”，却从此疏远了仪狄。为什么？因为他担心人们禁不住美酒的诱惑，“后世必有以酒亡其国者”。

为避免因酒亡国的悲剧发生，大禹决定禁绝饮酒。问题是，夏人既已与酒结缘，禁酒又谈何容易？他的儿子夏启得天下后，举办了“钧台之享”，宴会上可能就有美酒；他的孙子太康继位后，更是沉迷酒色，还常到洛水南岸游猎，有时数月不归。于是，东夷有穷氏的首领后羿趁机发难，占据夏都斟鄩，史称“太康失国”。

古本《竹书纪年》记载：“太康居斟鄩，羿亦居之，桀又居之。”斟鄩即在今洛阳夏都二里头遗址一带。

后羿驱逐太康后，拥立了太康之弟仲康，自己则被手下寒浞(音同卓)杀死。寒浞当政多年，后来仲康之孙少康历尽艰辛，才将寒浞势力消灭，恢复夏王朝的统治，史称“少康中兴”。

少康是夏王朝的有为之君，史载他也是秫酒的发明者，与被后世尊为酒祖的杜康是同一人。

一般认为，秫酒就是高粱酒，也泛指粮食酒。东汉许慎在《说文解字》中说：“古者少康初作箕帚、秫酒。少康，杜康也。”后来，“杜康”就成了酒的代名词。曹操在《短歌行》中那句“何以解忧？唯有杜康”，更是让酒祖杜康的名字流传千古。

爵与酒器

仪狄和杜康都是夏人，分别发明了酒醪和秫酒。相比之下，杜康的名气更大，仪狄生活的年代更早。后世认为杜康造酒的工艺更精，如东晋陶渊明在写《述酒》一诗时，特意加了题注称：“仪狄造，杜康润色之。”

既然有了酒，自然就得有酒器，比如爵。洛阳夏都二里头遗址出土有乳钉纹青铜爵，线条流畅，造型优美，被誉为“华夏第一爵”。那么，古人仅仅用它来喝酒吗？答案是否定的。通常认为，爵也有分酒器和温酒器的功能，祭祀时被用作盛酒的礼器。

《礼记》中说：“夫礼之初，始诸饮食。”随着夏王朝的建立，华夏文明进入青铜时代，而早期的青铜鼎、青铜爵不仅是食器和酒器，更是礼器和王权的象征，十分珍贵。

后来，爵也常被作为量词使用。如《礼记》中描述君子饮酒，有“受一爵”“受二爵”“受三爵”之类的说法。《考工记》中称爵代表一升，因此“受一爵”不见得是用爵喝酒，应为喝一升酒的意思。

有人会说，古人论升喝酒，这酒量也太大了！其实，古代的酒普遍度数不高，有的还是味道甘美的米酒，论升喝也正常。只是一旦没有节制，喝酒的危害就显现出来了。

前面说到仪狄初造酒时，大禹“饮而甘之”，认为酒很好喝，随即就担心起来，认为后世必然会有人因酒而亡国。果然，太康失国的教训犹在，夏王朝的最后一任君主夏桀，也是在酒色的问题上翻了车。

据《史记》记载，夏桀孔武有力，能“手搏豺狼，足追四马”，喜欢到处征伐。他贪恋美色，也沉迷美酒，《韩诗外传》中说“桀为酒池，可以运舟，糟丘足以望十里，而牛饮者三千人”，可见其生活荒淫无度。

沉湎酒色的夏桀终被商汤所灭。据《竹书纪年》等记载，夏王朝“自禹至桀十七世，有王与无王，用岁四百七十一年”。商汤建立商朝，继承了夏的酒文化。商人不仅爱酒，商纣王还造“酒池肉林”，并最终被周所灭，这大概也是学了夏桀。

话说酒礼

“昔三代之居(君)，皆在河洛之间。”夏、商因酒亡国，给周王朝敲响了警钟。周公辅佐成王平定天下后，派弟弟康叔去管理殷商遗民，并特意颁布《酒诰》，制定了更严格的酒礼，这也被视为中国最早的“限酒令”。

在《酒诰》中，周公教导年幼的康叔，让他告诫殷商遗民：不能经常饮酒；不能聚众饮酒；只有祭祀时才能饮酒，且不能醉酒失德。

在周公看来，全面禁酒是不可能的，只是要有节制，并用酒礼对其进行规范。确实，古人以酒祭祀祖先，天子以酒祭宗庙后，还要与群臣在朝中共饮，这都是酒礼的一部分。《左传》中称：“酒以成礼，不继以淫，义也。”也是告诫人们不能滥饮。

为管理酿酒、饮酒等事务，周王朝还设了酒正一职。据《周礼》记载，酒正要懂得分辨三种酒：一是事酒，即冬酿春成的新酒；二是昔酒，即久酿的酒；三是清酒，即祭祀之酒。当时酿酒的除了男子，还有宫中女奴，而“女奴晓酒者”有一个专门的名字：女酒。

在酒礼的约束下，周人饮酒一度非常文雅，秩序井然。如《诗经》中说：“八月剥枣，十月获稻，为此春酒，以介眉寿。”《礼记》中称：“孟夏之月，天子饮酎(音同皱)用礼乐。”所谓酎，就是醇酒。

并非所有的人都能遵守酒礼，尤其后来礼崩乐坏，很多人饮酒就由着自己的性子来了。如《史记》中记载：“荆轲嗜酒，日与狗屠及高渐离饮于燕市。”等喝到兴起，高渐离便击筑，荆轲以歌相和，二人在大街上时哭时笑，别人也不以为意。

当然，滥饮从来不是什么美德。《韩非子》中说：“常酒者，天子失天下，匹夫失其身。”为避免引起祸端，后来很多王朝都仿照周公的《酒诰》，推出过自己的“限酒令”。只是限酒的效果不一，也没有影响酒文化的繁荣。比如流传至今的唐诗宋词，很多就“浸”着酒香。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）