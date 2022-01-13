昨日，全市乡村振兴工作调度会召开，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和关于做好乡村振兴重点专项工作的部署要求，听取部分县区、各专班和重点专项工作落实情况汇报，对扎实做好农村供排水一体化、牛羊产业发展、党群服务中心阵地建设等重点工作进行再部署再推进。

昨日，全市乡村振兴工作调度会召开，认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和关于做好乡村振兴重点专项工作的部署要求，听取部分县区、各专班和重点专项工作落实情况汇报，对扎实做好农村供排水一体化、牛羊产业发展、党群服务中心阵地建设等重点工作进行再部署再推进。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

杨骁指出，市委提出乡村振兴“151”工作举措一年来，全市农业农村工作取得明显进展和突出成效。各级各部门要提高站位、统一思想，坚持以“五星”支部创建为引领抓好乡村振兴各项工作、以乡村振兴“151”工作举措为抓手推动“五星”支部创建落到实处，聚焦重点专项工作，拿出完整细致可操作的方案，建立台账、明确节点，压实责任、强化督导，推动乡村振兴取得更大成效。

就做好乡村振兴重点工作，杨骁强调，要着力推动“三清两建”收好口，在实现行政村专项治理全覆盖基础上，筛选工作不扎实的村开展“回头看”，结合村居巡察等工作建立健全多点触发机制，推动“三清两建”常态化制度化，切实提升乡村治理能力。要持续强化农村人居环境整治，全面推广垃圾分类“二次四分法”，加快农村供排水系统全域规划建设，积极争取国家政策性金融和专项债支持，不断提升乡村建设水平。要加快推动农村土地流转，在保障粮食安全前提下，以农民增收、农业增效为目标，因地制宜调整种植结构，积极发展适度规模经营。要大力发展牛羊产业，科学制订县域布局规划，在充分调研的基础上，把任务分解到乡、村，落实落细土地、资金等具体工作保障，统筹做好种源、饲草、屠宰等后续服务，落实政策补贴，推动扩群增量，促进农民持续增收。要加强党群服务中心阵地建设，按照“七个有”标准，因地制宜整合便民服务、日间照料、托幼等综合服务功能，真正让群众在家门口享受高品质公共服务。

会议还就做好“三秋”生产、办好中国农民丰收节、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作提出要求。

王军参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)