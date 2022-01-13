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洛阳市第一高级中学教师张兴娟：两年来为学生写下10万余字周记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.20 08:28
张兴娟(左一)带领学生观察植物

　　“这是豆角的幼苗，我要考考大家它是什么科的植物。”近日，在洛阳市第一高级中学的实验田里，生物教师张兴娟带着学生观察植物。

　　“实践是学习中非常重要的一环。”张兴娟说，作为一名生物教师，她始终建议学生注重实践，只有亲身去体验、观察，才能对植物有更多的了解。在她任班主任的班级所负责的实验田里，种满了学生们精心培育的植物。“就目前的长势看，今年又是一个‘丰收年’！”张兴娟高兴地说。

　　同时，张兴娟还十分善于发掘学生身上的闪光点，并因材施教，根据学生兴趣、特点，培养他们的科研能力。2018届学生周睿妮擅长画思维导图，张兴娟发现后，鼓励她完成了《思维导图在高中生物学学习中的应用绘图举例》一文，获得了河南省中小学学生优秀论文奖，并发表在核心期刊《生物学通报》上。2018届学生李智杰善于用数学思维解决生物问题，张兴娟与数学教师一起辅导，助其完成了《数学工具在自交和自由交配相关计算中的应用探讨》一文，发表在核心期刊《生物学教学》上。

　　张兴娟更为学生称道的是“暖心”。在学生长跑时，张兴娟会自费给大家买奶糖加油；在冬至时，她会组织给学生们送饺子；在小年时，她会自费给学生买芝麻糖……“张老师不会‘放过’任何一个节日来关心大家。”学生们打趣道。

　　这些校园生活的点点滴滴，都被张兴娟记录在她的文字里。从2020年至今，她已为学生写下近百篇周记，共10万余字。学生成长过程中的高兴、烦恼，都被张兴娟记录下来，事无巨细，学生们回看这些故事时都会忍不住感慨。张兴娟还会记下每一名学生的生日，在生日当天送信给予鼓励。

　　采访当日，正遇上张兴娟为班里即将过生日的学生写信：“老师眼中，你是一个聪颖低调、踏实勤奋、学习自主能力很强的孩子！与此同时，老师也希望你有一个健康的体魄，多多锻炼身体，即使风雨交加、电闪雷鸣也要毅然前行，吃得起苦才能享得到甜，再次祝福你……”（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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