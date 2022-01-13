世界无车日，洛阳地铁五折优惠乘车

记者19日从洛阳市轨道交通集团获悉，9月22日“世界无车日”当天，市民用洛易行APP扫码进站，可以享受五折乘车。
记者19日从洛阳市轨道交通集团获悉，9月22日“世界无车日”当天，市民用洛易行APP扫码进站，可以享受五折乘车。
记者19日从洛阳市轨道交通集团获悉，9月22日“世界无车日”当天，市民用洛易行APP扫码进站，可以享受五折乘车。
洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，为深入贯彻《交通强国建设纲要》，积极助力碳达峰碳中和工作，大力倡导绿色低碳的生活方式，按照市委市政府2022年绿色出行宣传月和公交出行宣传周的有关部署要求，在9月22日“世界无车日”当天将推出优惠乘车活动，鼓励和倡导市民选用低碳环保的出行工具，积极助力绿色出行、低碳城市建设。
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