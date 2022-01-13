央媒观洛｜人民网头题刊发《散入春风满洛城——河南洛阳市建设青年友好型城市行动纪实》

今日，人民网头题刊发文章《散入春风满洛城——河南洛阳市建设青年友好型城市行动纪实》。

今日，人民网头题刊发文章《散入春风满洛城——河南洛阳市建设青年友好型城市行动纪实》，本网全文转发，内容如下：

洛阳国家大学科技园。化雅楠 摄

凭一声咳嗽，就能判断猪是否异常。在河南洛阳，人工智能竟被“训练”成了养猪场的“老师傅”。这背后，是在20万头生猪上采集和标定累计1400万小时的海量数据。就职于科大讯飞洛阳语音云创新研究院的邓柯珀正是这个项目的研发主管。

生长在郑州，求学在江苏，邓柯珀从没想过自己有一天会跑到洛阳“养猪”，并在这里扎根下来。

“在‘猪圈’搞研究，听上去不够‘高大上’，但无人化养殖代表着未来。”邓柯珀说，洛阳工业基础好，智能制造等新兴产业发展如日中天，在这里可以大展拳脚。目前，该项科研成果已在全国31个地市落地应用，服务超过20个规模化猪场。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。2021年，洛阳市委、市政府下发《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》，谋划产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升5大工程，出台27项举措，营造人才生态“强磁场”，提升青年“归属感”，吸引人才“近悦远来”。

洛阳市与清华大学天津高端装备研究院联合建设的洛阳先进制造产业研发基地(简称“清洛基地”)。高亚恒 摄

筑巢引凤 营造人才生态“强磁场”

清洛基地轨道交通智能运维装备研究所内，新一代高效钢轨铣磨车缓慢行进，钢轨上的剥落、肥边、鱼鳞纹、侧磨等缺陷，在高速铣削和柔性打磨中被修复性铣磨。旁边，研究所研发中心主任王建生正认真查看记录数据。

“新一代产品自走速度快了20倍，还能边作业边自己检测效果。性能比肩亿元进口设备，价格只有对方的三分之一。”说起团队的“杰作”，王建生滔滔不绝。2018年底，他和团队研发出国内首辆轻量化钢轨铣磨车，一举解决“卡脖子”技术，打破进口依赖。

然而，2016年时，硕士毕业的王建生却因为没有“用武之地”，被迫到另一座城市工作。“求学7年，真不想离开。当时我爱人已经在洛阳工作，可是没办法，学了这么多年的技术不能轻易放弃。”

转机出现在当年的11月，洛阳市与清华大学天津高端装备研究院联合建设的洛阳先进制造产业研发基地正式启动运营，集聚人才、技术、项目，着力创新。

心系洛阳的王建生看到了希望，双方一拍即合，王建生顺利入职“清洛基地”轨道交通智能运维装备研究所。在洛阳市和基地的全力支持下，王建生终于实现了自己的抱负。目前，洛阳致力于打造“轨道交通智能运维”产业链，让他对未来信心满满。

鱼无定止，渊深则归；鸟无定栖，林茂则赴。洛阳市实施产业平台聚才工程，以优势产业集群、科技创新平台和高水平大学为依托，吸引青年人才来洛创新创业。以“清洛基地”为例，该基地已发展了近300人的全职人才队伍，其中985、211高校毕业生及海外留学归国人员占比超半。同时，洛阳市推进建设首批7~10个科技产业社区，探索“科技+产业+生活+公共服务”四位一体的人城产融合发展新模式。

洛阳国家大学科技园内，“90后”小伙樊亚辉创立的公司已入驻5年，迎来爆发期。公司致力于外骨骼助力技术研究，拥有14项实用新型和发明专利，去年营收同比增长10倍。“公司是在政府和园区的‘保姆式’呵护下一步步成长起来的。”樊亚辉介绍，创业初期，公司得到了洛阳市“玉洛汇”计划扶持资金10万元。入驻后，园区持续为他们提供了租房补贴、金融支持、跟踪孵化等支持红利，才有了如今的“破茧成蝶”。

洛阳市为人才创新创业提供全生命周期支撑，加大投入“人才贷”“成长贷”，累计发放创业担保贷款2.65亿元，促进产业链、创新链、人才链融合发展。仅在洛阳国家大学科技园，先进制造、人工智能、新材料等主导产业，便吸引了120余名博士、400余名硕士，累计培育国家高新技术企业80余家，形成知识产权1600余项。