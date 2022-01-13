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第五届中原国际文化旅游产业博览会将于9月23日至25日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 17:20
往届博览会现场

　　19日，记者从洛阳文化旅游投资集团获悉，第五届中原国际文化旅游产业博览会将于9月23日至25日在洛阳会展中心举行，并面向全体市民和游客免费开放。

　　本届博览会由中共河南省委宣传部指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办，洛阳文化旅游投资集团承办，延续“新户外、新消费、新生活”主题，以市场化、交易化、产业化、年轻化为导向，旨在打造一站式“文化+旅游+产业”展示、交易专业综合服务平台，推进文旅文创深度融合。

　　本届博览会坚持做深做精“户外+”，创新青年化展会新模式，将有200多家国内外文旅企业参展，集中展示民宿露营、户外休闲、旅游装备、房车机车、潮流运动、冰雪运动、特色文创、文旅消费品等文旅产业及特色旅游商品，全方位、多层次地满足供需采购、产业对接及市民游客文旅消费需求。

　　与以往不同的是，本届博览会将首次尝试“主会场+分会场”办展形式。主会场设在洛阳会展中心，以展示、交易为核心，突出沉浸式、场景化布展，以开放式展位将露营、冰雪、户外运动等场景融入展位设计，并植入音乐、咖啡、桌游等业态。分会场设在隋唐洛阳城天街，以创意、沉浸为特色亮点，通过露营体验、嘉年华等活动，打造集露营、美食、游乐、音乐为一体的潮流体验地。

　　本届博览会还将聚焦乡村民宿发展、文旅数字媒体、旅居康养、文旅文创等主题，举办峰会、论坛等一系列活动，让文旅领域知名专家学者、名企名人、国内外采购商及旅行商等齐聚洛阳，友好交流、共谋合作，为文旅产业高质量发展助力。

　　据悉，本届博览会延续并创新发展了“线上+线下”展会模式，将充分利用新媒体、大数据、云平台等，不仅精心搭建中英文双语官方网站，谋划打造线上文旅惠民活动，还将借助直播、短视频等形式，进一步提升博览会的关注度、影响力，打造引领全国文旅新消费的风向标。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 史朝瑞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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