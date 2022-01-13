即日起，洛阳开展绿色文明安全出行行动

19日，记者从洛阳交警部门获悉，即日起至9月30日，洛阳交警将以主城区为重点，开展“绿色出行、你我同行”绿色文明安全出行行动。

19日，记者从洛阳交警部门获悉，即日起至9月30日，洛阳交警将以主城区为重点，开展“绿色出行、你我同行”绿色文明安全出行行动。

行动期间，洛阳交警部门将严查机动车闯红灯、争道抢行、不按规定让行及违法占用公交车专用道等行为；深入开展“一盔一带”安全守护行动，进一步规范摩托车、电动自行车驾乘人员安全出行行为；严格执行洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动方案及相关车辆禁限行规定；持续实施“机动车礼让斑马线”文明交通主题实践活动。希望广大交通参与者积极参与到绿色出行行动中，加快推动形成绿色生活方式。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)