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线上办理旅游年票频频失败？请注意这个原因
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 17:51

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：为何我在线上办理洛阳旅游年票尝试多次总是失败？

　　洛阳市文化广电和旅游局（旅游）回复：线上办理年票需要证明是本人办理，所以办理时需要上传身份证照片与本人照片相比对来证实是否是本人，为了确保信息的真实性，所以人脸比对是与公安系统相比对，从而造成有些游客的人脸比对不成功，其主要原因是身份证照片与本人照片有差别或是拍照光线、角度、清晰度等问题。为保证线上办理年票信息的真实性，人脸比对不成功的游客只能到线下销售点人工办理年票。具体销售点可通过微信公众号洛阳旅游，年票指南，年票代售点进行查看！

　　如果出现问题，请及时拨打咨询电话：1.发行部：0379-62110000   2.技术部：0379-62110003 　(上午08:30-12:00  下午14:00-17:30)

　　>>>点击查看原帖

[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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