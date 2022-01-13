洛阳市区哪些地方可以更换驾照？详细地址汇总来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人驾照已满6年需要更换，请问洛阳市区哪些地方可以换证？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人驾照已满6年需要更换，请问洛阳市区哪些地方可以换证？

洛阳市公安局回复：网友您好！您可选择如下地点就近前往，若有其他疑问，可拨打办公电话咨询。

地点1：长春大队车管中队

详细地址：洛阳市涧西区太原路联盟路交叉口(原公积金大厦)二楼

电话：64926926

地点2：高新大队车管中队

详细地址：高新区滨河北路与新华东路中段

电话：63003052

地点3：西工大队车管中队

详细地址：西工区滨河北路与美术馆路交叉口西100米西工分局出入境管理大厅内

电话：63362110

地点4：老城大队车管中队

详细地址：老城区状元红路与经八路路交叉口南150米路东侧(老城分局户政大厅内)

电话：63005674

地点5：瀍河大队车管中队

详细地址：瀍河区夹马营路555号君河湾西门向南50米瀍河分局出入境管理大厅

电话：63508700

地点6：安乐大队车管中队

详细地址：洛阳市洛龙区洛龙路455号

电话：63629680

地点7：洛龙大队车管中队

详细地址：洛龙区开元大道和永泰街交叉口市民之家四楼

电话：65638686

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