82岁老人外出迷路 洛阳铁路民警帮他回家

18日下午，一位82岁迷路老人来到洛阳站售票厅，洛阳站派出所民警得知老人情况后，当即通过他的手机跟家人取得联系。原来，老人患有阿尔茨海默病，当日不打招呼独自外出。

18日下午，一位82岁迷路老人来到洛阳站售票厅，洛阳站派出所民警得知老人情况后，当即通过他的手机跟家人取得联系。原来，老人患有阿尔茨海默病，当日不打招呼独自外出。

18日17时20分，洛阳站派出所民警陈志国在洛阳站售票厅巡逻时发现，一老人在售票厅9号窗口与售票员大声争论着什么，于是赶忙上前了解情况。

老人自称是南阳西峡人，今年82岁，他从南阳坐大巴车来到洛阳，想坐火车去河北邢台探望妹妹。由于老人的听力不好，他无法向售票员清楚表达购票意愿。

陈志国担心老人独自乘车有危险，就将其带到公安接待室休息。随后，他通过老人随身携带的手机联系上其儿子。“接到电话，老人的儿子又惊又喜。老人患有阿尔茨海默病，不打招呼独自外出，家人正急着到处找他。”陈志国说，老人的儿子要求他们看好老人，他开车来洛阳接人。

当日22时许，老人的儿子从西峡驾车来到洛阳站，看到父亲平安无事，他握着民警的手连连道谢。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 李博达/图)