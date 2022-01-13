想把户口迁入洛阳？持这些材料可在洛一站式办理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人为洛阳户口，欲将直系亲属户口迁入洛阳，需要提供什么材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人为洛阳户口，欲将直系亲属户口迁入洛阳，需要提供什么材料？

洛阳市公安局回复：网友您好，根据《河南省公安机关户口居民身份证管理工作规范(试行)》，申请直系亲属投靠(含夫妻投靠、父母与子女相互投靠)迁入的，需提交以下申请材料：

(一)申请人书面申请；

(二)双方的居民户口簿、居民身份证；

(三)能够证明双方关系的证据资料。

夫妻投靠户口迁移事项已实现“跨省通办”，申请人只需向拟迁入地公安机关提出申请，迁入地和迁出地公安机关协同办理户口迁移，实现迁入地一站式办理。

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