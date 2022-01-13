想把户口迁入洛阳？持这些材料可在洛一站式办理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人为洛阳户口，欲将直系亲属户口迁入洛阳，需要提供什么材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人为洛阳户口，欲将直系亲属户口迁入洛阳，需要提供什么材料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人为洛阳户口，欲将直系亲属户口迁入洛阳，需要提供什么材料？
洛阳市公安局回复：网友您好，根据《河南省公安机关户口居民身份证管理工作规范(试行)》，申请直系亲属投靠(含夫妻投靠、父母与子女相互投靠)迁入的，需提交以下申请材料：
(一)申请人书面申请；
(二)双方的居民户口簿、居民身份证；
(三)能够证明双方关系的证据资料。
夫妻投靠户口迁移事项已实现“跨省通办”，申请人只需向拟迁入地公安机关提出申请，迁入地和迁出地公安机关协同办理户口迁移，实现迁入地一站式办理。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605