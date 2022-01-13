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@青年才俊，国家重点新闻网招聘了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.19 09:48

　　公开招聘！洛阳网邀您来做同事了，欢迎志同道合的你。

　　洛阳网是国家一类新闻网站、河南省重点新闻网站，洛阳市权威主流门户网站，由洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市头部互联网新媒体运营平台，洛阳网经过二十多年的发展，已成为一家打通互联网传播全产业链条的城市级内容型、平台型媒体。因事业发展需要，现面向社会公开招聘6人。

　　洛阳网办公环境

　　招聘岗位及要求

　　新媒体采编1名

　　1、牢固树立马克思主义新闻观，政治立场坚定，品行端正；全日制本科及以上学历，专业不限；

　　2、文字功底扎实，有较强的新闻敏感性和新闻策划能力，善于发掘新闻线索；

　　3、有全媒体(包括纸媒、网站、微信等)采编工作经验者优先，能熟练运用制图、视频剪辑等软件；

　　4、具有良好的沟通协调能力和团队协作精神，踏实诚信，能吃苦耐劳，执行能力强，服从单位随时调度；

　　5、身体健康，能够胜任早晚班、节假日轮值。

　　视频编导2名

　　1、牢固树立马克思主义新闻观，政治立场坚定，品行端正，身体健康；

　　2、熟悉影视行业拍摄制作流程，具有独立策划能力，能撰写脚本，有较强导演、后期处理等工作能力；

　　3、负责短视频的创意输出和策划，把握视频风格，能根据短视频定位要求，挖掘热点选题，独立撰写脚本，打造爆款短视频；

　　4、30岁以下，本科及以上学历，有拍摄、剪辑经验者优先，特别优秀者可适当放宽条件。

　　摄像1名

　　1、牢固树立马克思主义新闻观，政治立场坚定，品行端正，身体健康；

　　2、熟悉使用各类摄影器材和灯光设备，掌握镜头语言的运用，能独立完成视频拍摄工作；

　　3、具备良好的审美和画面节奏感，掌握达芬奇、pr、ae等后期视频剪辑软件；

　　4、30岁以下，本科及以上学历，有工作经验者优先，特别优秀者可适当放宽条件。

　　销售经理2名

　　1、本科及以上学历，1年以上工作经验；

　　2、热爱新媒体，热爱广告营销行业；

　　3、有一定文字功底，沟通表达能力强，执行力强；

　　4、有团队协作精神，能吃苦耐压力，愿挑战高薪。

　　应聘方式

　　长按下方二维码下载《应聘人员登记表》，填写完后以附件方式发至邮箱lywhrmail@163.com即可，登记表标题请注明“XXX应聘洛阳网XX岗位”字样。

　　【报名时间】即日起至2022年9月23日

　　【工作地点】洛阳市洛龙区开元大道218号洛报融媒大厦

　　【有关待遇】签订正式劳动合同，待遇从优：享有五险一金、带薪年假等。
[ 责任编辑：唐好优 ]
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