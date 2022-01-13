本周洛阳大风+降雨 气温将明显下降

洛阳今天多云转阴天有小雨，东北风3级到4级，气温20℃～25℃。

新的一周，随着冷空气登场，洛阳气温将明显下降，不仅最高气温彻底告别30℃+，最低气温也要降到15℃左右，可谓全面开启秋天模式。

这轮冷空气大家期待已久，因为过去一周，洛阳气温始终处于偏高水平，给人一种由秋返夏的感觉，由于降水偏少，秋燥十分明显。预防秋燥的最好办法就是多补水。虽然建议多喝水，但要避免短期内大量补水，很多人喝水不规律，往往想到了就大口猛灌，这样的喝水方式很不健康，可能带来不良的后果。

《中国居民膳食指南(2022)》提到：足量饮水，少量多次，在温和的气候条件下，低身体活动水平的成年男性每日饮水1700毫升、成年女性每日饮水1500毫升。短期内大量饮水可能导致轻度水中毒。水中毒指的是，机体摄入水的总量大大超过排出的水量，导致水分在体内滞留，引起血浆渗透压下降和循环血量增多。肾脏是人体排泄废物的器官，其持续最大利尿速度是每分钟16毫升，一旦摄取水分的速度超过了这一速度，过剩的水分就会使细胞膨胀，引起脱水低钠症，会使人出现头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状，严重的还会出现痉挛、昏迷甚至危及生命的状况。此外，一下子饮水过多，即使没有水中毒，大量的水积聚在胃肠中，也会导致腹胀。饮水过多还会冲淡胃液，导致胃肠吸收能力减弱。

来看看本周天气预报。根据气象资料分析，本周洛阳多冷空气活动，气温较前期有所下降，19日、22日风力较大。19日到20日配合高空短波槽的影响，有一次阴雨天气。具体预报如下。

19日(周一)：多云转阴天有小雨，东北风3级到4级，气温20℃～25℃。

20日(周二)：小雨停止转多云，气温17℃～24℃。

21日(周三)：多云转晴天，气温15℃～26℃。

22日(周四)：多云转晴天，偏西风2级转西北风4级到5级，气温15℃～28℃。

23日(周五)：晴天间多云，偏北风3级到4级逐渐减小至2级到3级，气温15℃～24℃。

24日(周六)：多云转阴天，气温13℃～25℃。

25日(周日)：阴天间多云，气温16℃～25℃。