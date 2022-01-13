洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周洛阳大风+降雨 气温将明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.19 09:18

　　新的一周，随着冷空气登场，洛阳气温将明显下降，不仅最高气温彻底告别30℃+，最低气温也要降到15℃左右，可谓全面开启秋天模式。

　　这轮冷空气大家期待已久，因为过去一周，洛阳气温始终处于偏高水平，给人一种由秋返夏的感觉，由于降水偏少，秋燥十分明显。预防秋燥的最好办法就是多补水。虽然建议多喝水，但要避免短期内大量补水，很多人喝水不规律，往往想到了就大口猛灌，这样的喝水方式很不健康，可能带来不良的后果。

　　《中国居民膳食指南(2022)》提到：足量饮水，少量多次，在温和的气候条件下，低身体活动水平的成年男性每日饮水1700毫升、成年女性每日饮水1500毫升。短期内大量饮水可能导致轻度水中毒。水中毒指的是，机体摄入水的总量大大超过排出的水量，导致水分在体内滞留，引起血浆渗透压下降和循环血量增多。肾脏是人体排泄废物的器官，其持续最大利尿速度是每分钟16毫升，一旦摄取水分的速度超过了这一速度，过剩的水分就会使细胞膨胀，引起脱水低钠症，会使人出现头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状，严重的还会出现痉挛、昏迷甚至危及生命的状况。此外，一下子饮水过多，即使没有水中毒，大量的水积聚在胃肠中，也会导致腹胀。饮水过多还会冲淡胃液，导致胃肠吸收能力减弱。

　　来看看本周天气预报。根据气象资料分析，本周洛阳多冷空气活动，气温较前期有所下降，19日、22日风力较大。19日到20日配合高空短波槽的影响，有一次阴雨天气。具体预报如下。

　　19日(周一)：多云转阴天有小雨，东北风3级到4级，气温20℃～25℃。

　　20日(周二)：小雨停止转多云，气温17℃～24℃。

　　21日(周三)：多云转晴天，气温15℃～26℃。

　　22日(周四)：多云转晴天，偏西风2级转西北风4级到5级，气温15℃～28℃。

　　23日(周五)：晴天间多云，偏北风3级到4级逐渐减小至2级到3级，气温15℃～24℃。

　　24日(周六)：多云转阴天，气温13℃～25℃。

　　25日(周日)：阴天间多云，气温16℃～25℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
    探访三官庙 感受峥嵘岁月
        提起位于洛龙区李楼镇的三官庙，您可能并不陌生，但您知道吗？在三官庙内，正在建设一个桃园革命纪念馆，馆...
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！新修的滨河南路西段通行规则有变
  • 开通公交“返校专线” 服务洛阳高校学子
  • 9月15日新安区域全员核酸检测结果公布
  • “洛阳创新”惊艳中国—东盟博览会【...
  • 栾川县出台20条支持政策 助力高端民宿...
  • 串联供热的空置房屋，能否不缴采暖费？
  • 庆丰收，迎盛会！洛阳农业农村部门出...
  • 洛阳锚定风口不放松 加快建设全国重要...
  • 乡村民宿免费住！栾川招募民宿试睡员
  • 全省首家！洛阳理工学院博物馆揭牌开馆
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    秋游隋唐园

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605