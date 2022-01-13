青岛路二社区：专人网格负责制 让老人的晚年生活更幸福

王英花今年43岁，是涧西区青岛路二社区的一名工作人员，扎根基层12年，她是辖区老人心里的“红人”，不少老人亲切地称呼她“花儿”。她的同事们说，每次只要“花儿”走在辖区的院落里，平均不到2分钟就会被各种事情“叫停”。

王英花今年43岁，是涧西区青岛路二社区的一名工作人员，扎根基层12年，她是辖区老人心里的“红人”，不少老人亲切地称呼她“花儿”。她的同事们说，每次只要“花儿”走在辖区的院落里，平均不到2分钟就会被各种事情“叫停”。

耳听为虚，眼见为实。昨日上午，记者跟着“花儿”一起在院落里走了半个多小时，看到了这样几个场景——

场景一

10号南小区的一栋楼房前，两位老人正聊天。“花儿”扫了一眼，自言自语道：“旁边的阿姨不像我们社区的老人啊！”她走上前去询问，对方果然是来串门的。“我看老人的年龄差不多80岁了，要是我们社区的，得问问高龄补贴办了没。”“花儿”向记者解释道。

场景二

“花儿，我要买的药问了没？”从10号南小区到其他小区的路上，一位买菜回来的老人喊住了“花儿”。“都问清楚了，这不正要去小区跟您说呢！”“花儿”说着，从兜里掏出一张字条，上面药品名字、附近药店地址、售价标注得清清楚楚。“阿姨腿脚不好，省得她来回跑了。”“花儿”对记者说。

场景三

10号北小区的大门口，一位老人看到“花儿”，主动打招呼。“老人看着年龄不小了，用不用问问高龄补贴认证的事儿？”记者问“花儿”。“不用，她明年6月才满80岁。”“花儿”很肯定地说。记者上前询问，果然，老人3个月前过了79岁生日。

“花儿”为什么这样“红”，老人都相信她、依赖她？小区走访结束，记者问王英花。“嘴甜、腿勤，把老人当家人。”她笑着总结道。

王英花说，社区现有80岁以上的老人580多位，每位老人的基本情况、家庭信息，她差不多都记在了心里。由于自己的工作主要是和高龄、独居、孤寡老人打交道，所以经常需要入户走访。每次到老人家里，她都会和对方聊天半个多小时，问问最近的身体情况、有没有什么困难，还会帮对方做一些诸如收拾房间、打扫卫生等简单的事情。“老人的认同感都比较强，多听他们说说话，对他们好一些，人家就会给你‘好评’。”王英花说。

作为社区志愿者服务队的成员之一，69岁的曹惠洁平时和王英花接触不少。“‘花儿’最大的特点就是逢人满脸笑，尤其是见到老人，叔叔、阿姨叫得亲切，一声声暖到了心窝里。”曹惠洁说，每次老年人询问事情，不管是办理业务还是生活琐事，王英花回回都耐心回答，遇到比较多的问题，她还会用纸条，一五一十地给对方写清楚。

青岛路二社区相关负责人告诉记者，针对社区高龄老人、空巢老人等弱势群体的实际需要，社区推出了专人网格负责制，为辖区各个群体提供有针对性、切合实际的优质服务，王英花就是服务老年群体的工作人员。“今后，我们的服务范围会越来越细化，并根据老人的实际情况不断更新和调整，让他们的晚年生活更加幸福和舒适。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨岸柳 樊雅琦）