居家养老，如何托起幸福“银龄生活”

记者在采访中发现，20余位受访者，近九成的中老年人选择居家养老。他们用阳光向上的心态赋予了居家养老方式的新内涵。

●时间：9月15日

●地点：西工区西工街道体育场路社区党群服务中心

●主持人：朱志伟西工街道体育场路社区党总支书记

●开场白：记者在采访中发现，20余位受访者，近九成的中老年人选择居家养老。他们用阳光向上的心态赋予了居家养老方式的新内涵。

嘉宾出场

刘立强：体育场路社区居民，87岁

观点：靠子女养老比较靠谱儿

我有3个姑娘、1个儿子，孩子们非常孝顺。老伴儿行动不便，但目前我们老两口生活可以自理。对于养老问题，我和老伴非常关注，并且我们和孩子们达成了共识。

我的3个姑娘已经退休，并且我和老伴儿的退休工资也不少，如果我们以后生活无法自理，是否可以让孩子们轮流照顾我们。“照顾当然也是有‘补贴’的，一天看护给他们100元。”我把想法告诉孩子后，他们开玩笑说“只服务不收费”。

我认为，靠子女养老比较靠谱儿。赡养父母，这是中华民族的传统，父母养育了子女，子女赡养父母，这是道德所倡导的。同时，赡养父母也是法律规定的子女的责任和义务，这种责任和义务无论什么理由都是不能推卸且不应该推卸的。

姬志敏：体育场路社区居民，69岁

观点：在家门口享受“抱团养老”

家对中国人来说是一种精神寄托，所以多数老年人钟情于居家养老。不用离开自己的家，就能享受到社区的医疗、饮食、文体等一系列服务，这样的养老模式，老年人既无后顾之忧，又不麻烦子女，何乐而不为呢？

我觉得社区可以发挥平台作用，把爱好相投的居民集合在一起，让大家在家门口享受“抱团养老”，大家也可以轮流做饭，既找到了快乐，还能锻炼身体，吃得也全面，比两个人在家凑合吃饭强多了。

社区也可以把助老员、社区工作人员、党员志愿者、社会爱心志愿者等组成团队，采取“邻里互助”模式，就近帮扶老人。谁家如果有需要，就可以通过平台呼叫或者直接给工作人员打电话寻求帮助，这样把资源集中、再利用，丰富养老形式。

谁都有老的那一天，“抱团养老”给孩子们减轻了负担，解决了生活中的大问题。老人们不会觉得孤独，能吃上营养丰富的饭菜，能一起锻炼身体，这是多么开心的事啊！

王月香：体育场路社区居民，75岁

观点：居家养老，吃饭成为最大问题

家家有老人，人人都会老。养老问题千头万绪，其中吃饭是最大的问题。对老年人来说，随着年龄不断增长，买菜、做饭、洗碗等烦琐家务成为负担，而这些琐事求助于子女、好友也是不现实的。身边无子女或因病不能自理的老年人对一日三餐的买、洗、做更是力不从心。老年人的吃饭问题就成为不少家庭养老的一个痛点。

洛阳有一些社区和乡镇办起了养老小食堂，老人在家门口就能吃上可口的饭菜。小食堂的食谱一周不重样，肉、蛋、奶合理搭配，讲究营养健康。每到饭点，老人们相聚在小食堂，吃得顺心，聊得满意。行动不便的老年人，也能被特殊照顾，可由养老服务志愿者送餐到家。养老服务志愿者轮流到小食堂帮厨和送餐。

这种模式值得借鉴，但我有几点建议：养老食堂功能可以多样化，不但能提供就餐服务，还可以安排点儿“乐子”。老人们可以在养老食堂与老伙伴们聊聊家常、泡泡茶、唱唱歌；也可以将社区闲置的土地开发成菜园，让有劳动能力的老年人耕作，活动活动筋骨。